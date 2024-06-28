Papa'dan Türkiye'ye "İznik Konsili" ziyareti

Papa Françesko gelecek yıl Türkiye'yi ziyaret etmeyi istediğini söyledi. 2025 yılı, Hristiyanlık tarihi için önem taşıyan İznik Konsili'nin bin 700'üncü yıl dönümü.

Papa Françesko, Hristiyan Kilisesi'nin ilk konsilinin bin 700'üncü yıl dönümü için Türkiye'yi ziyaret etmeyi planlıyor.

Hristiyanlık'ta kiliseye bağlı tüm piskoposların katılımıyla düzenlenen, önemli dini konuların tartışılıp karara bağlandığı konsillerin ilki 325 yılında İznik'te düzenlendi.

Vatikan'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'dan gelen Fener Rum Patrikhanesi heyetini kabul eden Papa, gruptakilere gelecek yıl Türkiye'yi ziyaret etmeyi "tüm kalbiyle istediğini" söyledi.

Mayıs ayının başında yaptığı bir konuşmada Fener Rum Patriği Bartholomeos da Françesko'nun önce İstanbul daha sonra İznik'i ziyaret etmeyi planladığını söylemişti.

Bu yılın Eylül ayında bazı Asya ve Okyanusya ülkelerini ziyaret etmesi planlanan Papa, sonrasında Brüksel ve Lüksemburg'a dört günlük bir tur gerçekleştirecek. Çeşitli sağlık sorunları bulunan 87 yaşındaki Papa Françesko, daha az seyahat edebileceğini açıklamıştı. Papa programlarını kısmen tekerlekli sandalye yardımıyla sürdürebiliyor.

Türkiye'yi ziyaret eden ilk Papa 1967 yılında VI. Paul olmuştu. 1979'da II. Jean Paul, 2006'da XVI. Benedikt ve son olarak 2014 yılında Papa Fransuva Türkiye'yi ziyaret etmişti.

DW, Reuters / MUK,CÖ

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