Papa'dan Kur'an yakma eylemine kınama

Katoliklerin ruhani lideri Papa Françesko, İsveç'teki Kur'an yakma eylemini kınadı. Papa, eyleme "ifade özgürlüğünün bir biçimi" olarak izin verilmesinin kendisini öfkelendirdiğini söyledi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Françesko, geçen hafta İsveç'in başkenti Stockholm'de gerçekleştirilen Kur'an yakma eylemini kınadı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde yayın yapan El-İttihad gazetesine verdiği mülakatta konuyu değerlendiren Papa, "Kutsal sayılan her kitaba ve bu kitaba inananlara saygı gösterilmelidir" dedi.

İsveç'teki eylemler türündeki eylemlerin kendisini "öfkelendirdiğini ve tiksindirdiğini" belirten Papa, "İfade özgürlüğü hiçbir zaman başkalarını hor görmek için bir araç olarak kullanılmamalıdır" dedi. Papa, bu türden eylemleri "reddettiğini" ve izin verilmesini "kınadığını" söyledi.

Iraklı bir sığınmacı olduğu açıklanan bir kişi geçen hafta İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'i yakarak eylem düzenlemişti. İsveç makamlarının eyleme izin vermesi, birçok Müslüman ülkenin tepkisini çekmişti.

Reuters,DW/BÖ,JD