  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Türkiye ekonomisi
Almanya'ya nitelikli iş gücü göçü
Politikaİsveç

Papa'dan Kur'an yakma eylemine kınama

2 saat önce

Katoliklerin ruhani lideri Papa Françesko, İsveç'teki Kur'an yakma eylemini kınadı. Papa, eyleme "ifade özgürlüğünün bir biçimi" olarak izin verilmesinin kendisini öfkelendirdiğini söyledi.

https://p.dw.com/p/4TLGm
Papst Franziskus
Fotoğraf: Stefano Spaziani/picture alliance

Katoliklerin ruhani lideri Papa Françesko, geçen hafta İsveç'in başkenti Stockholm'de gerçekleştirilen Kur'an yakma eylemini  kınadı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde yayın yapan El-İttihad gazetesine verdiği mülakatta konuyu değerlendiren Papa, "Kutsal sayılan her kitaba ve bu kitaba inananlara saygı gösterilmelidir" dedi.

İsveç'teki eylemler türündeki eylemlerin kendisini "öfkelendirdiğini ve tiksindirdiğini" belirten Papa, "İfade özgürlüğü hiçbir zaman başkalarını hor görmek için bir araç olarak kullanılmamalıdır" dedi. Papa, bu türden eylemleri "reddettiğini" ve izin verilmesini "kınadığını" söyledi.

Iraklı bir sığınmacı olduğu açıklanan bir kişi geçen hafta İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'i yakarak eylem düzenlemişti. İsveç makamlarının eyleme izin vermesi, birçok Müslüman ülkenin tepkisini çekmişti.

Reuters,DW/BÖ,JD

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Ekonomi Bilirkişi Konseyi Başkanı Monika Schnitzer

Alman uzman: Yılda 1,5 milyon göçmene ihtiyaç var

Politika50 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Yunan parlamento binası

Yunanistan'da aşırı sağ yükselişte mi?

Yunanistan'da aşırı sağ yükselişte mi?

Politika2 Temmuz 2023
Balkonda güneş paneli kullanımı yaygınlaşıyor

Balkonda güneş enerjisi üretimi hesaplı mı?

Balkonda güneş enerjisi üretimi hesaplı mı?

Doğa ve Çevre2 Temmuz 2023
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez

İspanya AB dönem başkanlığını devraldı

İspanya AB dönem başkanlığını devraldı

Politika1 Temmuz 2023
ABD'nin Pittsburgh kentinde, "Juneteenth Day" etkinliğinde göstericiler - (23.06.2018)

Devlet ne zaman tazminat öder?

Devlet ne zaman tazminat öder?

Politika1 Temmuz 2023
Fransa'da Nahel M. adında 17 yaşındaki bir gencin polis kurşunu ile hayatını kaybetmesinin ardından sokaklardaki şiddet olayları Strasbourg'a da sıçradı - (30.06.2023)

Fransa'daki Türkler kaygı içinde

Fransa'daki Türkler kaygı içinde

Toplum30 Haziran 2023
Sonneberg'de seçimi kazanan Robert Sesselmann (ortada), AfD lideri Tino Chrupalla ve Thüringen teşkilatının lideri Björn Höcke ile birlikte

Almanya'da aşırı sağcı AfD ilk kez kaymakamlık kazandı

Almanya'da aşırı sağcı AfD ilk kez kaymakamlık kazandı

Politika28 Haziran 2023
Ana sayfaya dön