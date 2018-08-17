 Papa′dan Katolik Kilisesi′ndeki çocuk istismarına kınama | AVRUPA | DW | 20.08.2018

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AVRUPA

Papa'dan Katolik Kilisesi'ndeki çocuk istismarına kınama

Papa Françesko, Katolik Kilisesi'ndeki rahiplerin çocuklara yönelik cinsel istismarlarını kınayan bir mektup kaleme aldı. Papa, Kilise'nin cinsel istismar kurbanlarının acılarını uzun süre gözardı ettiğini belirtti.

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Papa Françesko ABD'nin Pensilvanya eyaletinde Katolik Kilisesi'nde geçmişte binden fazla çocuğun 300 papazın cinsel istismarına maruz kaldığının ortaya çıkması nedeniyle bir mektup kaleme aldı.

Papa Françesko'nun yaklaşık 1,3 milyar Katolik'e ithafen yazdığı mektup, "Tanrı'nın halkına mektup" başlığını taşıyor. Katolik Kilisesi'nin cinsel istismar kurbanlarının acılarını uzun süre gözardı ettiğini söyleyen Papa, "Kilise cemaati olarak utanç ve pişmanlıkla, olmamız gereken yerde olmadığımızı, zararın ağırlığını ve kapsamını fark ettiğimizde zamanında harekete geçmediğimizi kabul ediyoruz" dedi.  

"Af dilemek yeterli değil"

ABD'de binden fazla çocuğun Katolik Kilisesi'nden rahiplerin cinsel istismarına uğramasını, "zulüm" diye nitelendiren Papa, yaşananları kınadı ve böyle vakalarda af dilemenin hiçbir zaman yeterli olmayacağını belirtti. Kilise'nin çocukları ve korunmaya muhtaç yetişkinleri gelecekte daha iyi koruyabilmek için çabalarını artırmak zorunda olduğunu belirten Papa, "Kilise böylesine olayların tekrar etmemesini sağlamanın yanı sıra gizli kalabilmesini sağlayacak bir ortama da izin vermemelidir" ifadesine yer verdi. Papa mektubunda cinsel istismar vakalarının çoğunun geçmişte yaşanmasına rağmen, kurbanların acılarının "yaraların hiçbir zaman kaybolmadığını gösterdiğini" belirtti.

Cinsel istismar raporu

Pensilvanya'da bir jüri heyetinin Katolik Kilisesi'ndeki cinsel istismar iddialarıyla ilgili yürüttüğü soruşturmanın ardından hazırladığı rapor geniş yankı buldu. Raporda Katolik Kilisesi'nden 300 rahibin 70 yıl boyunca bin çocuğa cinsel istismarda bulunduğu belirtilmişti. Söz konusu rapor 2002 yılında Boston Globe gazetesinin cinsel istismar haberinden bu yana ABD'de Katolik Kilisesi'ndeki cinsel istismar vakalarıyla ilgili kamuoyuna yansıyan en kapsamlı belge olarak kabul ediliyor.

Papa Françesko önümüzdeki Cumartesi günü Katolik Kilisesi'ndeki cinsel istismar suçlamalarının sık sık gündeme geldiği bir başka ülke olan İrlanda'yı ziyaret edecek.

epd,AFP/HT,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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