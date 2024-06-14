Papa Françesko'dan komedyenlere: Tanrı'ya gülebiliriz

Papa Françesko 100'den fazla komedyenle Vatikan'da bir araya geldi, konuşmasında kırıcı olmadığı sürece Tanrı'yla ilgili şaka yapılabileceğini söyledi.

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Françesko, G7 zirvesine katılmadan önce dünyanın dört bir yanından yaklaşık 100 komedyen, aktör ve yazarla Vatikan'da bir araya geldi. Papa Françesko, yaptığı konuşmada kırıcı olmadığı sürece Tanrı ile ilgili şaka yapmanın sorun olmadığını söyledi.

Vatikan'da gerçekleşen toplantıda Papa Françesko'yu aralarında ABD'li Whoopi Goldberg, Jimmy Fallon, Conan O'Brien, Chris Rock ve Stephen Colbert gibi ünlü komedyenlerin olduğu geniş bir kitle dinledi. Konukların üçte ikisi ise İtalyan'dı. Konuşmasını İtalyanca yapan Papa Françesko, "Biz Tanrı'ya gülebilir miyiz? Elbette, bu dine hakaret olmaz, tıpkı sevdiğimiz insanlarla yaptığımız gibi oynayıp, şakalaşarak gülebiliriz" ifadelerini kullandı.

Papa Françesko konuşmasında esprili bir dil kullandı. Fotoğraf: Simone Risoluti/picture alliance

Mizahın insanları kusurlarına göre rencide etmediğini, küçümsemediğini ekleyen Papa Françesko, Yahudi bilgeliği ve edebi geleneğini iyi bir komedi örneği olarak gösterdi.

"İnsanları birleştiriyorsunuz çünkü kahkaha bulaşıcıdır" diyen Papa Françesko bir izleyicinin bile dudaklarında gülümseme yaratmayı başaranların aynı zamanda Tanrı'yı da gülümsetmiş olacağını söyledi.

Komedyenlere, "Farklı nesillerden, geçmişlerden ve kültürlerden insanlarla konuşma yeteneğine sahip az kişiden birisiniz" diyen 87 yaşındaki Papa yaklaşık 30 dakika süren toplantı sırasında yazılı metnin dışına çıkarak konuşmasını eğlenceli tavırlarla sürdürdü.

Meltem Kaptan: Mizahın önemini vurgulamak için önemli

Vatikan'a göre Papa'nın mizah dünyasından sanatçılarla tanışması çağdaş kültürle etkileşim kurma çabalarının bir parçası.

Papa ile buluşmaya katılan Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli komedyen ve oyuncu Meltem Kaplan Vatikan'da katıldığı toplantıyı, "Harika! Böyle bir dönemde mizahın önemini vurgulamak için ne güzel bir imkân" sözleriyle değerlendirdi. Türk-Müslüman kökenli bir komedyen olarak bu davete katılmakta bir an için bile tereddüt etmediğini belirten Kaptan, bir araya gelmenin önemine işaret etti. Kaptan "Belki önyargılara birlikte gülersek, bunları daha kolay aşarız. Vatikan'ın bunu mümkün kılmasının harika olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Toplantının ardından talk show sunucusu Conan O'Brien, esprili bir dille "Kısaydı, İtalyanca konuştu bu yüzden ne söylediğini pek anlayamadım" diye konuştu. Noel Baba'yla tanışmayı bekleyen çocuklar gibi Papa'nın elini sıkmak için sıra beklediğini söyleyen O'Brien, "Onun kucağına oturup şunu söylemek istedim: 'Noel için bir kızak istiyorum, anlıyor musun? Basketbol topu istiyorum" dedi.

G7 zirvesine katılan ilk Papa

Papa buluşmanın ardından G7 zirvesine katıldı. Burada yapay zeka üzerine konuşma yapan ve ülke liderleri ile ikili görüşmeler gerçekleştiren Papa Françesko G7 zirvesine katılan ilk Katolik Kilisesi lideri oldu.

AFP, AP, Reuters / EÇ, JD

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