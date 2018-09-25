 Papa: Çocuk istismarı cezasız kalmayacak | DÜNYA | DW | 21.12.2018

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DÜNYA

Papa: Çocuk istismarı cezasız kalmayacak

Papa Françesko Noel öncesi yaptığı konuşmada, Vatikan'ı sarsan çocuklara yönelik cinsel istismar skandalının örtbas edilmeyeceğini söyledi. Papa ayrıca mağdurlardan sessiz kalmamasını istedi.

Papa Françesko

Papa Françesko

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Papa Françesko Katolik Kilisesi'nin çocuklara yönelik cinsel istisması örtbas etmeyeceğini belirterek, çocukları taciz eden rahiplere adalete teslim olma çağrısında bulundu.

Papa, Noel öncesi yaptığı konuşmayı Vatikan'ı derinden sarsan istismar skandalına ayırdı. Vatikan'ın taciz konusunu ele almakta yetersiz kaldığını vurgulayan Papa, Kilise'nin bundan sonra asla konunun örtbas edilmesine ve üstünün kapatılmasına izin vermeyeceğini dile getirdi. Vatikan'daki bürokratları uyaran Papa, skandalın tüm Katolik Kilisesi'nin güvenirliğini sarstığını vurguladı.

"Bu suçları kim işlemiş olursa olsun, Kilise adaleti yerine getirmek için elinden geleni yapacaktır" diyen Papa, mağdurlara da seslendi. Papa Françesko, mağdurlardan sessiz kalmamasını istedi.

Vatikan, Şubat ayında çocuk istismarı konusunun ele alınacağı bir toplantıya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.  

Katolik Kilisesi'ni sarsan cinsel taciz skandalı, Amerika Birleşik Devletleri, Şili ve Almanya'nın da aralarında olduğu ülkelerdeki istismar vakalarının ortaya çıkması üzerine gündeme gelmişti.

Alman Katolik Kilisesi'nin Eylül ayında yayınlanan raporu 1946 ile 2014 yılları arasında en az bin 670 Katolik din adamının üç bin 677 çocuğu istismar ettiğini göstermişti.

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Ağustos ayındaysa ABD'nin Pensilvanya eyaletinde 300'ün üzerinde Katolik rahibin binin üzerinde çocuğa cinsel istismarda bulunduğu anlaşılmıştı.

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AP,dpa/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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