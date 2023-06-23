  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Türkiye ekonomisi
Almanya'ya nitelikli iş gücü göçü
KültürTürkiye

Pandemiyle getirilen müzik yasağı kaldırıldı

3 saat önce

Koronavirüs pandemisiyle mücadele önlemleri çerçevesinde 2021'de yürürlüğe sokulan müziğe saat kısıtlaması tamamen kaldırıldı.

https://p.dw.com/p/4SzP8
Fotoğraf: DW/M. Ansary

Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR), koronavirüs pandemisi nedeniyle 1 Temmuz 2021'de uygulamaya sokulan ve bugüne kadar uygulanan saat 24.00 sonrası müzik yasağının kaldırıldığını duyurdu.

MÜYORBİR Başkanı Burhan Şeşen, Sanat Özgürlüğünü İzleme Platformu’na (SÖZ Platformu) yaptığı açıklamada Turizm Bakanı ve yardımcısının, MÜYORBİR’e yasağın kaldırıldığı bilgisini verdiğini söyledi.

MÜYORBİR’in Twitter hesabından yaptığı açıklamada da "Mutlulukla belirtmek isteriz ki müzik sektöründeki pandemi kısıtlamaları Türkiye genelinde kaldırıldı. Müzik sektörü için bu önemli kararda emeği geçen ilgili Bakanlıklara ve kişilere teşekkür ederiz. Müziğin hiç susmaması dileğiyle…” ifadelerine yer verildi.

Koronavirüs salgını döneminde uygulanan önlemler kapsamında 1 Temmuz 2021’de müzik yayınlarının saat 00.00’a kadar yapılabileceği yönünde karar alınmıştı. İçişleri Bakanlığı 2022 yılında da yaz aylarının gelmesiyle birlikte turizm sezonu boyunca müzik yasağının 01.00 olarak uygulanacağına dair 10 Haziran 2022 günü bir genelge yayınlamış, turizm sezonunun bitimiyle birlikte müzik yasağı yine 24.00’a geri çekilmişti.

2023 turizm sezonunun başlamasıyla önce Antalya ve ardından Muğla’da müzik yasağı illerin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının kararıyla kaldırılmış, İzmir’de ise müzik yasağı ileri saatlere alınmıştı.

DW/BK,BÖ

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

İstiklal Caddesi'nde yeni önlemler: Sokak müziği yasak

İstiklal Caddesi'nde yeni önlemler: Sokak müziği yasak

İstanbul İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısı nedeniyle caddede bazı faaliyetlere yasaklama getirildi. Kısıtlamalar arasında canlı müzik yasağı da var.
Politika25 Kasım 2022
external

Müzik yasağı niye kalkmıyor?

Müzik yasağı niye kalkmıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamayla kapalı alanlarda da maske yasağı kalktı. Ancak gece 12'den sonra müzik yasağı sürüyor. Sektör tepkili.
Müzik27 Nisan 202204:04 dak.
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Saruhan Oluç

Saruhan Oluç: Yeni bir döneme girdik, artık 2019'da değiliz

Politika1 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu

Almanya nitelikli iş gücüne kapılarını açıyor

Almanya nitelikli iş gücüne kapılarını açıyor

Politika11 saat önce
Türkei, Ankara | Oppositionsbündnis nominiert Kemal Kılıçdaroğlu als Präsidentschaftskandidat

CHP'de değişim sancısı

CHP'de değişim sancısı

Politika22 Haziran 2023
Türkei Zentralbank reduziert Leitzins um 4,25 Punkte

Uzmanlar faiz artışını nasıl değerlendirdi?

Uzmanlar faiz artışını nasıl değerlendirdi?

Ekonomi22 Haziran 2023
Adıyaman'da depremler sonucu yıkım büyük oldu

Deprem: Kayıp çocuklar nerede?

Deprem: Kayıp çocuklar nerede?

Politika22 Haziran 2023

Paris'te iklim finansmanı zirvesi

Paris'te iklim finansmanı zirvesi

Doğa ve Çevre22 Haziran 2023
Hanau'da kurbanlar için düzenlenen cenaze töreni

Hanau: Irkçı saldırı mağdurlarına mektuplu taciz

Hanau: Irkçı saldırı mağdurlarına mektuplu taciz

Toplum21 Haziran 2023
Ana sayfaya dön