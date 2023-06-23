Pandemiyle getirilen müzik yasağı kaldırıldı

Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR), koronavirüs pandemisi nedeniyle 1 Temmuz 2021'de uygulamaya sokulan ve bugüne kadar uygulanan saat 24.00 sonrası müzik yasağının kaldırıldığını duyurdu.

MÜYORBİR Başkanı Burhan Şeşen, Sanat Özgürlüğünü İzleme Platformu’na (SÖZ Platformu) yaptığı açıklamada Turizm Bakanı ve yardımcısının, MÜYORBİR’e yasağın kaldırıldığı bilgisini verdiğini söyledi.

MÜYORBİR’in Twitter hesabından yaptığı açıklamada da "Mutlulukla belirtmek isteriz ki müzik sektöründeki pandemi kısıtlamaları Türkiye genelinde kaldırıldı. Müzik sektörü için bu önemli kararda emeği geçen ilgili Bakanlıklara ve kişilere teşekkür ederiz. Müziğin hiç susmaması dileğiyle…” ifadelerine yer verildi.

Koronavirüs salgını döneminde uygulanan önlemler kapsamında 1 Temmuz 2021’de müzik yayınlarının saat 00.00’a kadar yapılabileceği yönünde karar alınmıştı. İçişleri Bakanlığı 2022 yılında da yaz aylarının gelmesiyle birlikte turizm sezonu boyunca müzik yasağının 01.00 olarak uygulanacağına dair 10 Haziran 2022 günü bir genelge yayınlamış, turizm sezonunun bitimiyle birlikte müzik yasağı yine 24.00’a geri çekilmişti.

2023 turizm sezonunun başlamasıyla önce Antalya ve ardından Muğla’da müzik yasağı illerin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının kararıyla kaldırılmış, İzmir’de ise müzik yasağı ileri saatlere alınmıştı.

DW/BK,BÖ