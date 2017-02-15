 Pandeminin Almanya′ya iki yıllık maliyeti 350 milyar euro | Almanya | DW | 23.01.2022

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

Almanya

Pandeminin Almanya'ya iki yıllık maliyeti 350 milyar euro

Koronavirüs nedeniyle Alman ekonomisinde 350 milyar euro kayıp yaşandığını tespit eden Alman Ekonomi Enstitüsü'ne göre pandemi, ekonomiye zarar vermeyi bu yıl da sürdürecek. Enstitü’ye göre Omikron varyantı umut veriyor.

Deutschland | Symbolbild | Coronavirus | Wirtschaft

Son iki yılda dünyanın her yerinde toplumsal ve ekonomik yaşamı derinden etkileyen koronavirüs pandemisinin Alman ekonomisine son iki yılda 350 milyar euroya mal olduğu belirlendi.

Alman Ekonomisi Enstitüsü'nün (IW) yürüttüğü araştırmanın sonuçları Pazar günü açıklandı. Söz konusu çalışmada araştırmacılar, ekonomide yaşanan kayıpları belirleyebilmek için hesaplamalarını koronavirüs pandemisinin mevcut olmadığı varsayılan şartlar altında yaptı.

Önerdiğimiz linkler

Koronavirüs aşısıyla dünya çapında milyarlarca euroluk ciro yapan Alman Biontech şirketi, Alman ekonomisindeki 2021 büyüme rakamlarına da belirgin etki etti.

Almanya Federal İstatistik Dairesi, Alman ekonomisinin 2021 yılında büyüdüğünü açıkladı. Gayrisafi millî hasıla yüzde 2,7 oranında arttı.

IW uzmanları, ekonomideki hasarın ana nedeninin, pandemi sürecinde tüketimde yaşanan düşüş olduğuna işaret etti. Aynı zamanda tüketicilerin daha dikkatli davranması da önemli rol oynadı. Hasarın arka planındaki bir diğer nedenin ise şirketlerin yaptıkları yatırımlarda yaşanan düşüş olduğu kaydedildi.

Ekonomistler, pandeminin başlangıcında getirilen kısıtlamaların, üretim süreçlerinde sorunlara ve hem yurt içi hem de yurt dışındaki tedarik zincirlerinde aksamalara yol açtığını belirtti. Bu süreçte dış ticaret de ciddi derecede düştü. 2020 yılının ikinci çeyreğinde, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 düşüş göstermişti.

Birkaç ay sonra düşen enfeksiyon sayıları kalıcı toparlanmaya yönelik umutları yeşertse de, yeni enfeksiyon dalgalarıyla birlikte bu umutlar söndü.

IW araştırmasına göre, pandeminin ikinci yılında ekonomide yaşanan kayıplarda ise tedarik zincirleri belirleyici oldu. Tedarik edilemeyen parçalar, özellikle de Alman otomobil üreticisini zora soktu. Ancak Enstitü'ye göre, bu zaman diliminde devlet harcamaları ve ihracat, Alman ekonomisini kısmen ayakta tutmayı başardı.

"Omikron varyantı umut veriyor"

Michael Grömling | Leiter Konjunkturforschung beim IW

Michael Grömling

Uzmanlar, 2022 yılının ilk üç ayında da Alman ekonomisinde 50 milyar euro değerinde bir kayıp olacağını öngörüyor. Ekonomistler, "toparlanmanın yıllar alacağı" görüşünde.

Çalışmalarını IW'de sürdüren ekonomist Michael Grömling, koronavirüsün "yeni Omikron varyantının umut verdiğini" söyledi. Grömling, "Eğer bu yıl içerisinde endemi evresine girersek, işler yeniden yoluna girebilir" diye konuştu. Grömling, ekonomide yaşanan kayıpların telafi edilebilmesi için gelecek yıllarda büyük bir ekonomik büyüme yaşanması gerektiğini de sözlerine ekledi.

AFP/BÜ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Deutschland Marineschule-Chef Kay-Achim Schönbach

Alman Deniz Kuvvetleri Komutanı'ndan "Ukrayna" istifası

Putin’in "saygıyı hak ettiğini" ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etme endişesinin "saçmalık" olduğunu söyleyen Koramiral Schönbach, istifa etti. Ukrayna Büyükelçisi Melnik, koramirale "Alman kibri" suçlaması yöneltti.  

FOTO-GALERİ

default

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta

Hindistan ülkede baş gösteren ikinci salgın dalgası sebebiyle zor günler geçiriyor. Günlük vaka sayısının 400 bine dayandığı ülkede her gün binlerce insan ölüyor.  