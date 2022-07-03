Pandeminin Alman hükümetine maliyeti 53,2 milyar euro oldu

Alman hükümeti koronavirüs aşılarının tedariki için 6,8 milyar euro harcarken, aşılama, aşı merkezleri, Covid-19 testleri, koruyucu maskeler ve ek ödeneklerin maliyeti 46,4 milyara ulaştı.

Almanya Sağlık Bakanlığı'nın bir soru önergesine verdiği yanıta göre, hükümet koronavirüs aşılarının tedariki için Haziran ayı başına kadar yaklaşık 6 milyar 800 milyon euro harcadı.

Almanya Yazı İşleri Ağı'na (RND) bağlı gazetelerin, Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili sağlık politikaları uzmanı Stephan Pilsinger'in soru önergesine Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Edgar Franke'nin verdiği yanıta dayandırdığı haberine göre, bakanlık aşıların maliyetine ilişkin ayrıntılı bilgi aktarmadı. Yapılan anlaşmalar uyarınca aşıların fiyatının gizli bilgi olduğu ifade edildi.

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili sağlık politikaları uzmanı Stephan Pilsinger Fotoğraf: CSU

Haberde, Covid-19 aşılarının maliyetinin yanı sıra 2020 ilkbaharından bu yana pandemi nedeniyle sağlık alanında yapılan harcamaların miktarına ilişkin bilgiler de yer aldı.

RND'ye bağlı gazetelerin Federal Sosyal Güvenlik Dairesi'nden edindiği bilgilere göre, aşıların yapılması, aşı merkezleri, ücretsiz hızlı testler ve PCR testleri, koruyucu maskeler, hastanelere verilen ek ödeneklerin Haziran sonuna kadar maliyetinin toplam 46 milyar 400 milyonu bulduğu belirtildi. Koronavirüs aşıları için harcanan para ile birlikte bu maliyetin 53,2 milyar euro olduğu kaydedildi.

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach Fotoğraf: Thomas Trutschel/photothek/picture alliance

Muhalefetten eleştiri

Muhalefetteki Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) meclis grubu, Sağlık Bakanı Karl Lauterbach'ın koronavirüse karşı yeni aşı satın alma planlarını eleştirdi. CSU'lu vekil Pilsinger, sağlık sigortalarının primlerinin artırılacağını duyuran Bakan Lauterbach'ın bir yandan da "plansızca" milyarlarca euro tutarında yeni aşı ısmarlamasına tepki gösterdi. Pilsinger, sonbahar ve kış aylarında koronavirüsün hangi varyantının baskın olacağının bilinmediğini belirterek, bunun düşünülmüş bir "kriz yönetimi" olmadığını savundu.

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AFP/JD, HT