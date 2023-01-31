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Fotoğraf: picture-alliance/dpa/A. Weigel
SağlıkKüresel

Pandemide okul kapatmalar eğitime darbe vurdu

6 dakika önce

Pandemide okul kapatma önlemleri, eğitimde hâlâ telafi edilemeyen bilgi eksikliklerine neden oldu. Bir araştırmadan çıkan sonuca göre bu açık yeni neslin geleceği açısından ciddi sorunlar oluşturabilecek.

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Yapılan bir araştırma, korona pandemisinin başlarında alınan okul kapatma kararlarının eğitime ağır bir darbe vurduğunu ortaya koydu.

Avrupalı araştırmacılar, Mart 2020-Ağustos 2022 döneminde, aralarında Avrupa ve Güney Amerika ülkeleriyle ABD, Güney Afrika ve Avustralya'nın da bulunduğu 15 ülkede yapılan 42 araştırmanın sonuçlarını analiz etti. Şimdiye kadar konuyla ilgili yapılan en detaylı araştırma olan çalışmaya göre 5-18 yaş grubundaki öğrenciler bir yıllık normal eğitimde alacakları bilgilerin yüzde 35'inden mahrum kaldı.

Araştırmacılar, pandemi döneminde okul kapatma önlemlerinden dünyada öğrencilerin yüzde 95'inin etkilendiğine işaret ederek bilgi kaybının halen telafi edilemediğini ve bu durumun "mevcut nesil için gerçek bir problem oluşturduğunu" vurguladı.

Araştırma, bilgi eksikliklerinin önemli bölümünün, pandeminin başlangıç dönemindeki kapanma önlemleri sırasında oluştuğunu ortaya koyuyor. Ancak araştırmaya göre, sonraki dönemde ebeveynlerin, çocukların, okulların ve hükümetlerin bütün çabalarına rağmen oluşan bilgi açığı kapatılabilmiş değil.

Nature Human Behaviour bilim dergisinde yayımlanan araştırmada, yoksul ülkelerde yaşayanlar gibi dezavantajlı konumdaki öğrencilerin okul kapatmalardan daha da fazla etkilendiğine işaret edildi.

İstihdam ve gelecek perspektiflerini de etkileyecek

Araştırmacılardan, Fransız Paris Siyasi Bilimler Akademisi öğretim üyesi Bastian Betthauser, "Eğitimdeki kriz bir eşitlik krizi. Matematikteki eksiklikler okumadaki eksikliklerden daha büyük. Bunda ebeveynlerin okumada çocuklarına yardımcı olma imkanının matematikten daha fazla olması da rol oynuyor olabilir" diye konuştu.

Araştırmacı Betthauser, eğitimin okuldan iş hayatına geçiş sürecinde önemli bir faktör olduğuna işaret ederek istihdam piyasasındaki ve kendi geçimini sağlamadaki başarının da eğitimle yakından bağlantılı olduğunu hatırlattı ve "Bu, okulda pandemi dönemini yaşamış nesil için gerçek bir problem olma potansiyeli taşıyor" diyor.

Hükümetlere, pandemiden etkilenen neslin bilgi açığını kapatabilmesi için politikalar geliştirmesi çağrısı yapan araştırmacılar, özellikle az gelişmiş ülkelerde sorunun boyutunun anlaşılması için daha kapsamlı araştırmalar yapılması gerektiğini vurguladı.

Alman bakandan itiraf: Okul kapatmalar yanlıştı

Araştırma, Almanya'da da korona pandemisi döneminde alınan önlemlerin gerekliliğinin tartışıldığı bir döneme geldi. Pandemi döneminde sert önlemlerin en ateşli savunucuları arasında yer alan ve eleştirilere karşı kapanma önlemlerini savunan Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, bu politikada hata yapıldığını kabul etti.

Almanya Sağlık Bakanı Lauterbach
Almanya Sağlık Bakanı LauterbachFotoğraf: Abdulhamid Hosbas/AA/picture alliance

Kamu yayıncılık kuruluşu ARD'de Pazartesi katıldığı programda konuşan Lauterbach, okul ve kreşleri uzun süre kapalı tutmanın bir hata olduğunu söyledi. Hükümetin işletmeleri diğer ülkelere kıyasla "görece daha iyi koruduğunu", ancak çocuklar ve okullar konusunda çok sert davrandığını söyleyen Lauterbach, Alman hükümetine danışmanlık yapan bilim insanlarının bu önlemi önerdiğini savundu, o dönem eldeki bilimsel verilerin genelde zayıf kaldığını kaydetti.

Sosyal Demokrat Partili politikacı, o dönem kapanma önlemlerini eleştiren bilim insanları ve diğer toplumsal aktörlere karşı çıkmış, bilimsel veri ve araştırmaların bu önlemleri gerekli kıldığını belirterek katı bir tutum izlemişti.

AFP,epd,DW/BK,TY

 

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