Pandemi gölgesinde yılbaşı kutlamaları

Dünyada 2021'ye ilk giren ülkeler Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkeleri Samoa ve Kiribati oldu. Bu iki ada ülkesinin TSİ 13.00'te yeni yıla girmesinden bir saat sonra da Yeni Zelanda, havai fişekler ve konserler eşliğinde yeni yılı karşıladı. Dünyanın birçok ülkesinin aksine Yeni Zelanda'da yaklaşık bir aydır koronavirüs vakası görülmemesi nedeniyle, yapılan kutlamalarda korona tedbirleri uygulanmadı.

Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde yeni yıl hava fişeklerle karşılandı

Dünyada yeni yıla ilk giren ülkelerden biri olan Avustralya'da bu yıl yılbaşı kutlaması sönük geçti. Sydney kentindeki ünlü Liman Köprüsü ve opera binasıdan düzenlenen havai fişek gösterisi koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz yapıldı. Yetkililer, liman bölgesindeki güvenlik şeridini aşan ve aşmaya çalışanlara bin Avustralya Doları ceza kesileceğini açıklamıştı. Bu nedenle, Sydney'in önceki yıllardaki yılbaşı akşamlarına kıyasla hayalet kente benzediği aktarıldı. Daha önceki yıllarda Sydney, havai fişek gösterisini izlemek üzere milyonlarca kişiyi ağırlamıştı. Televizyondan yayınlanan havai fişek gösterisinin geçen yıllara kıyasla daha sönük ve süresinin de daha kısa olduğu belirtildi.

Dünyanın birçok bölgesinde etkili olan koronavirüs salgını ve getirilen kısıtlamalar nedeniyle, birçok ülkede yılbaşı kutlamalarının, alışılmışın dışında daha sönük ve sakin geçmesi bekleniyor

Türkiye'de dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması

Türkiye'de bu akşam TSİ 21.00'da başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması 4 Ocak saat 05.00'a dek devam edecek. Ancak yetkililer bu süre içinde marketlerin her gün saat 10.00 ile 17.00 arasında açık olacağını ve 1 Ocak Cuma günü, cuma namazına gitmek isteyenlerin araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın camiye gidebileceklerini bildirdi.

Öte yandan otel ve konaklama tesislerinde yılbaşı eğlencelerine de bu yıl izin verilmiyor. Ülkede bulunan yabancı turistler de 31 Aralık saat 21.00 ile 1 Ocak saat 10.00 arasındaki zaman zarfında il ve ilçe merkezlerindeki toplanma ve kutlanma alanı olarak bilinen cadde, bulvar ve meydanlara giremeyecek.

Almanya'da havai fişekler yasaklandı

Almanya'da ise, sokaklardaki yılbaşı kutlamalarının en önemli ögelerinden havai fişeklerin satışı bu sene, olası yaralanma vakaları ile hastanelerin yükünün daha da artmaması amacı ile yasaklandı. Büyük şehirlerdeki havai fişek gösterileri de iptal edildi.

Arşiv - Berlin Brandenburg Kapısı önünde yılbaşı kutlaması (31.12.2019)

Polis ve itfaiye birimlerinin ülke çapında, havai fişek yasağını uygulamak için bir nevi "olağanüstü hale" hazır olduğu bildiriliyor. Her yılbaşında geleneksel olarak, başkent Berlin'de, Brandenburg Kapısı önünde düzenlenen, ülkenin en büyük kitlesel yılbaşı eğlencesi de bu sene yapılmayacak. Almanya'da alışveriş merkezleri ile okul ve çocuk yuvaları 16 Aralık'tan bu yana kapalı. Restoranlar, barlar, müzeler, tiyatrolar ve eğlence merkezleri ise yaklaşık iki aydan bu yana kapalı bulunuyor.

Kısıtlamalar her yerde

Dünyanın diğer ülkelerinde de yılbaşı kutlamaları bu sene ya iptal ediliyor, ya da insanların kitleler halinde bir araya gelmeyeceği şekilde organize ediliyor.

Dünyada yeni yıla ilk giren metropollerden biri olan Avustralya'nın Sydney'de, kent limanında geleneksel olarak yapılan havai fişek gösterisine bu sene, insanların bölgeye girmemesi şartı ile izin verildi.

Eğlenceleri ile ünlü bir başka metropol olan Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde de, kitlesel eğlencelerin önüne geçebilmek için yılbaşında sahillere giriş yasaklandı.

Amsterdam ve Londra'da da havai fişek gösterileri iptal edildi.

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New York'ta ise her sene geri sayım sonunda tam yeni yıla girerken düşen kristal zaman topu gösterisi "Ball Drop", bu sene çok az sayıda insanın katılımı ile gerçekleştirilecek.

Fransa'nın başkenti Paris'te sokağa çıkma yasağı uygulanırken; Moskova'da, yerel saatle 23.00'dan itibaren Kremlin Meydanı'nda havai fişek gösterisi düzenlenecek.

Çin yeni yılı havai fişeklerle karşılayacak

Yeni yılın geleneksel olarak şubat ayında, büyük kutlamalarla karşılandığı Çin'de ise bugün çok sayıda kentte havai fişek gösterileri düzenlenmesi planlanıyor. Yetkililer bu şehirlerden birinin de, koronavirüs salgınının başladığı Vuhan kenti olacağını duyurdu.

dpa,AFP/ET,JD

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