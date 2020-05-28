 Pandemi 86 milyon çocuğu yoksulluğa itti | DÜNYA | DW | 28.05.2020

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DÜNYA

Pandemi 86 milyon çocuğu yoksulluğa itti

UNICEF ve Save the Children tarafından yapılan araştırmaya göre dünyada koronavirüs salgını nedeniyle 86 milyon çocuk daha yoksulluğa itildi.

Pakistan, İslamabad

Pakistan, İslamabad'da çocuklar

Uluslararası yardım kuruluşları koronavirüs salgını nedeniyle 86 milyon çocuğun daha yoksulluğa itildiğini açıkladı. UNICEF ile Save the Children tarafından yapılan araştırmaya göre yoksulluk içinde yaşayan çocukların sayısı yüzde 15 oranında arttı.

Yıl sonuna kadar düşük ve orta düzeyde gelire sahip ülkelerde ulusal yoksulluk sınırının altında yaşayan çocukların sayısının 672 milyona yükseleceği tahmin ediliyor. Yoksulluk içinde büyüyen çocukların üçte ikisi Afrika'nın Sahara Altı ve Güney Asya ülkelerinde yaşıyor. Yoksulluk artışının ise en çok Avrupa ve Orta Asya ülkelerinde görüldüğü belirtiliyor. UNICEF ile Save the Children bu ülkelerde yoksul çocuk sayısında yüzde 44'e varan artış kaydedildiğini duyurdu.

UNICEF İcra Direktörü Henrietta Fore pandeminin "eşi benzeri olmayan ekonomik ve sosyal bir krize yol açtığını ve dünya çapında birçok ailenin geçimini gasp ettiğini" söyledi. Fore ailelerin içine düştüğü mali darlığın, yıllardır çocuk yoksulluğuna karşı verilen mücadelenin kazanımlarını ortadan kaldırdığını belirtti. Fore ayrıca hükümetlere çocuk yoksulluğundaki artışa karşı kararlı bir biçimde mücadele etme çağrısı yaptı.

AFP / EC, TY

©Deutsche Welle Türkçe

 

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