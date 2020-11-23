 Pandemi: Çin normale nasıl döndü? | YAŞAM | DW | 01.12.2020

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YAŞAM

Pandemi: Çin normale nasıl döndü?

Koronavirüsün çıkış yeri olan Çin, bir buçuk milyara yakın nüfusuyla sıkı kapanma ve karantina önlemleriyle salgını frenlemeye çalıştı. Öyle ki hayat büyük oranda normale döndü.

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Pekin'de yaşayanlar anlatıyor

Koronavirüsün ilk görüldüğü ülke olan Çin, uyguladığı sıkı tedbirlerle büyük oranda "eski normaline" geri döndü. Şimdi Avrupa ve ABD'de vaka artışının önüne geçilemezken Çin'in bunu nasıl sağladığı merak ediliyor.

DW ekibi başkent Pekin'i ziyaret etti, halkla konuştu.

Haberi izlemek için videoyu tıklayın!

© Deutsche Welle Türkçe

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Pekin'de yaşayanlar anlatıyor  

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