Pakistan'daki seçimlerde sandıklar kapandı

Pakistan genel seçimlerinde sandıklar kapandı ve oyların sayımına başlandı. Seçim gününe IŞİD'in üstlendiği bombalı saldırı damga vurdu.

Yaklaşık 106 milyon seçmenin bulunduğu ülkede seçime katılım oranının yüzde 50 ila 55 arasında olduğu belirtildi. Pakistan'da 2013 yılında gerçekleşen seçimlerdeki katılım oranı da bu civardaydı.

Yarış, hapisteki eski başbakan Navaz Şerif'in partisi ile eski kriket yıldızı İmran Han'ın arasında geçiyor. Son kamuoyu yoklamalarına göre her iki adayın da seçimler sonucunda mecliste çoğunluğu sağlayacak oyu alması beklenmiyor.

Muhalefet lideri İmran Han

Analistler de Pakistan ordusunun seçim öncesinde Han lehine müdahalelerde bulunduğu yönündeki yaygın iddialara rağmen, oyların başa baş gittiğini aktardı. Çeşitli çevreler, bugün düzenlenen genel seçimleri Pakistan'ın "en kirli seçimi" olarak nitelendirmişti.

Sonuçlarda ülkenin en kalabalık vilayeti ve Şerif'in favori olduğu Pencap'ın belirleyici olması bekleniyor.

Han'ın oyu iptal edilebilir

Seçim komisyonu sözcüsü Nedim Kasım, AP'ye yaptığı açıklamada, Han'ın oyunun iptal edilebileceği yönünde bir duyuru yayınladıklarını aktardı. Buna Han'ın oyunu televizyon kameralarının önünde kullanarak "oy pusulasının gizliliğini ihlal etmesini" gerekçe gösteren Kasım, 65 yaşındaki siyasetçinin anayasayı ihlal ettiğini söyledi.

Eski spor yıldızı Han'ın en büyük vaadi yolsuzluğu ortadan kaldırmak. Han, Pakistan'da yaşanan ekonomik ve toplumsal sorunlardan Şerif'in lideri olduğu Pakistan Müslüman Birliği'ni (PML-N) ve geçmişte güç birliği yaptığı Benazir Butto'nun oğlu Bilaval Butto Zavari liderliğindeki Pakistan Halk Partisi'ni (PPP) sorumlu tutuyor.

Yurt dışındayken yolsuzluk suçundan gıyabında hapis cezası verilen eski Başbakan Navaz Şerif ve kızı, geçtiğimiz haftalarda ülkeye dönüşünde tutuklanmıştı.

31 can kaybı

Pakistan’ın seçim gününe terör saldırıları gölge düşürdü. Ülkenin güneybatısındaki Belucistan vilayetinin Ketta kentinde bir seçim merkezinin dışında düzenlenen intihar saldırısında en az 31 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı. Saldırıyı IŞİD üstlendi. Hastane çalışanı Cafer Kakar, ölü sayısının artabileceğini söyledi.

Belucistan'da bu ayın başında bir intihar bombacısının düzenlediği saldırıda 149 kişi hayatını hayatını kaybederken, 400 kişi de yaralanmıştı.

AP,AFP/CÖ,BÜ

© Deutsche Welle Türkçe