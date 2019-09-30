 Pakistan’da trende yangın: En az 71 ölü | DÜNYA | DW | 31.10.2019

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DÜNYA

Pakistan’da trende yangın: En az 71 ölü

Pakistan’ın Pencap eyaletinde bir trende çıkan yangında en az 71 kişi öldü. Yangının bir yolcunun yanındaki gaz ocağını yakması sonucu meydana gelen patlama sonrasında çıktığı belirtildi.

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Pakistan'ın güneydoğusunda bir trende yangın çıkması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Pakistanlı yetkililer yangın sonucu en az 71 kişinin yaşamını yitirdiğin, 11'i ağır 43 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Karaçi-Lahor seferinde yapmakta olan trende, Pencap eyaletinin Liyakatpur kentine yaklaştığı sırada bir patlama meydana geldi ve ardından yangın çıktı.

Pakistan Zugunglück

Demiryolları Bakanı Şeyh Raşit Ahmet, bir yolcunun kahvaltı hazırlamak isterken yaktığı gaz ocağının patlaması sonucu trenin en az üç vagonunda yangın çıktığını belirtti. Bakan, bunun üzerine bazı yolcuların yangından kaçmak için kendilerini hızla giden trenden attığını söyledi.

Can kaybı sayısının artmasından endişe ediliyor

Kurtarma ekibinden Bakr Hüseyin, hayatını kaybedenlerin çoğunun vagonlarda yanarak diğerlerinin ise trenden atlamaları sonucu can verdiğini kaydetti. Hüseyin, kurbanların kimliklerinin belirlenmesi için DNA testleri yapılacağını, çoğu kişinin yanarak tanınmayacak hale geldiğini de sözlerine ekledi. Hüseyin ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini söyledi.

Pakistan Zugunglück

Demiryolları işletmesinin sözcüsü ise üç vagonda yaklaşık 200 yolcu bulunduğunu belirtti.

Pakistan'da sık yaşanıyor

Demiryollarındaki altyapının yetersizliği ve yetkililerin ihmalkârlığı nedeniyle Pakistan'da sıklıkla tren kazaları yaşanıyor. Bugün Pakistan medyasına yansıyan haberlerde, yetkililerin yolcuları gaz ocağı konusunda uyarmadığı belirtildi.

Temmuz ayında Rahim Yar Khan kentinde meydana gelen tren kazasında da 20 kişi ölmüş, 74 kişi yaralanmıştı.

AP,dpa/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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