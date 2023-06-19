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Pakistan'da tekne faciasıyla ilgili 14 tutuklama

17 dakika önce

Yunanistan açıklarında geçen hafta meydana gelen tekne faciasıyla ilgili Pakistan'da insan kaçakçılığı şüphesiyle 14 kişi tutuklandı.

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Batan balıkçı teknesinin aşırı yüklü olduğu, öncesinde havadan çekilen fotoğraflara da yansımıştı.
Batan balıkçı teknesinin aşırı yüklü olduğu, öncesinde havadan çekilen fotoğraflara da yansımıştı.Fotoğraf: Hellenic Coast Guard/REUTERS

Geçen hafta Yunanistan açıklarında batan sığınmacı teknesiyle ilgili olarak Pakistan'da 14 kişi tutuklandı. Son yılların en ağır tekne faciasında şimdiye kadar 78 kişinin cansız bedenlerine ulaşılırken 104 kişi kurtarıldı. Mora Yarımadasının güneybatısında batan aşırı yüklü balıkçı teknesinin içinde görgü tanıklarının ifadelerine göre çoğu Mısır, Suriye ve Pakistan'dan gelen 400 ila 750 sığınmacı bulunuyordu.

Pakistan Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada Başbakan Şahbaz Şerif'in, faciada rol oynadığı düşünülen insan kaçakçılığı şebekesine karşı üst düzey soruşturma açılması talimatı verdiği ve yapılan çalışmalar sonucu 14 kişinin tutuklandığı kaydedildi.

Pakistan polisinden yapılan açıklamada da tekne faciasında yaşamını kaybedenlerden en az 21'inin Keşmir'in Pakistan'a ait bölümündeki Kotli ilçesinden olduğu, kurtarılan 12 Pakistanlıdan 2'sinin de aynı bölgeden geldiği kaydedildi. Açıklamada, "Bu insanları Avrupa'ya götüren insan kaçakçılığı şebekesinden en az 10 şüpheliyi tutukladık, diğerlerinin de peşindeyiz" denildi. Dört kişinin de Pencap'ta tutuklandığı açıklandı.

rtr/BK,BÖ

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