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Pakistan'daki sel ve taşkınlarda ölenlerin sayısı bini geçti
Pakistan'daki sel ve taşkınlarda ölenlerin sayısı bini geçtiFotoğraf: Abdul Majeed/AFP
FelaketPakistan

Pakistan'da sel felaketi: Can kaybı bini aştı

1 saat önce

Pakistan'da Haziran ayında başlayan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve taşkınlarda bin 33 kişi yaşamını yitirdi.

https://www.dw.com/tr/pakistanda-sel-felaketi-can-kayb%C4%B1-bini-a%C5%9Ft%C4%B1/a-62954304

Pakistan'da Haziran ayından bu yana devam eden muson yağmurlarının yol açtığı sel ve taşkınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı bini aştı. Ulusal Afet Yönetim Kurumu tarafından Pazar günü yapılan açıklamada, sadece son 24 saat içinde 119 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Açıklamada, sel ve taşkınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının bin 33'e yükseldiği kaydedildi.

Pakistanlı yetkililerin verdiği bilgilere göre, muson yağmurlarının neden olduğu sel ve taşkınlar ülkede nüfusun yaklaşık yüzde 15'ini oluşturan 33 milyondan fazla kişiyi olumsuz etkiledi. Sel ve taşkınlar sonucu yaklaşık bir milyon ev tamamen yıkıldı veya ağır hasar gördü.

Sel ve taşkınlar ülkede nüfusun yaklaşık yüzde 15'ini olumsuz etkiledi
Sel ve taşkınlar ülkede nüfusun yaklaşık yüzde 15'ini olumsuz etkilediFotoğraf: Abdul Majeed/AFP

Olağandışı şiddetli yağış

Pakistan hükümeti Haziran ayının ortasından beri devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle geçen hafta ülkede olağanüstü hâl ilan etti.

Pakistan'da, her yıl haziran ile eylül ayları arasında muson yağmurları yağıyor. Tarım ve ülkedeki su kaynakları açısından büyük önem taşıyan muson yağmurları sel ve taşkınlara da yol açabiliyor. Pakistan'da son olarak 2010 yılında yaşanan sel felaketinde ülkenin yaklaşık beşte biri sular altında kalmış, 2 bine yakın insan yaşamını yitirmişti.

Pakistan'da olağanüstü hâl ilan edildi
Pakistan'da olağanüstü hâl ilan edildiFotoğraf: Asif Hassan/AFP

Pakistan'da bu yıl olağandışı şiddetli yağışların görüldüğü belirtiliyor. Pakistan İklim Koruma Bakanı Sherry Rehman, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ülke tarihindeki en şiddetli yağışların bu yıl görüldüğünü ifade etti. Meteoroloji uzmanları da Pakistan'da bu yıl rekor düzeyde sel ve taşkınların yaşanabileceği konusunda ilkbahar aylarında uyarıda bulunmuştu. Ülkede bu yıl ilkbaharda hava sıcaklığı olağandışı yüksekti.

Türkiye yardım gönderdi

Pakistan hükümeti,  Perşembe günü uluslararası yardım çağrısında bulunmuştu. Türkiye de Pakistan'a yardım eden ülkeler arasında bulunuyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Pakistan'da meydana gelen seller nedeniyle çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralandığı afet bölgesine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait iki askeri kargo uçağı ile insani yardım malzemeleri gönderdi. 

AFP, dpa, DW/JD, CÖ

 

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