 Pakistan′da seçim mitinginde intihar saldırısı | DÜNYA | DW | 13.07.2018

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DÜNYA

Pakistan'da seçim mitinginde intihar saldırısı

Pakistan'da bir seçim mitinginde düzenlenen intihar saldırısında 128 kişi hayatını kaybetti. Yurt dışındayken yolsuzluk suçundan gıyabında hapis cezası verilen eski Başbakan Navaz Şerif ise ülkeye dönüşünde tutuklandı.

Pakistan Selbsmordanschläge (picture-alliance/Xinhua/Irfan)

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Pakistan'da bir seçim mitinginde düzenlenen intihar saldırısında 128 kişi hayatını kaybetti. Yurt dışındayken yolsuzluk suçundan gıyabında hapis cezası verilen eski Başbakan Navaz Şerif ise ülkeye dönüşünde tutuklandı.

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan vilayetinin başkenti Kuetta yakınlarındaki Mastung kasabasında düzenlenen bir seçim mitingine bombalı saldırı düzenlendi.

Bir saldırganın üzerindeki bombayı infilak ettirmesiyle gerçekleşen patlamada, yeni kurulan Belucistan Avami Partisi'nin (BAP) milletvekili adayı Navabzade Siraj Raisani dâhil 128 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Pakistanlı yetkililer, saldırıda 150'den fazla insanın da yaralandığını belirtti.

Pakistan'da son bir hafta içinde, 25 Temmuz'da yapılacak seçimlerle ilgili etkinlikleri hedef alan üç saldırı yaşandı. Ancak Mastung'daki saldırı, ülkede son üç yılın en kanlı saldırısı olarak kayıtlara geçti. Saldırıyı IŞİD üstlendi.

Navaz Şerif ve kızı Meryem Şerif

Navaz Şerif ve kızı Meryem Şerif

Şerif havalimanında tutuklandı

Pakistan'da seçimler öncesi yolsuzluk suçundan hapis cezasına çarptırılan eski Başbakan Navaz Şerif ise teslim olmak için döndüğü ülkesinde uçaktan iner inmez tutuklandı.

Yolsuzlukla suçlanan ve 2017 yılında Yüksek Mahkeme kararıyla başbakanlık görevinden alınan Şerif, geçen hafta da İngiltere'deyken gıyabında 10 yıl hapis cezasına çarptılmıştı. Pakistan mahkemesi Navaz Şerif'in kızı Meryem'i de yedi yıl hapse mahkûm etmişti. Navaz Şerif ile birlikte Abu Dabi aktarmalı olarak Londra'dan Pakistan'ın Lahor kentine dönen Meryem Navaz da havalimanında tutuklandı. Her iki isim de Lahor'dan başkent İslamabad'a götürüldü.

DW,AP,rtr,AFP/CÖ,BÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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