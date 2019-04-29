Pakistan'da medreselere devlet denetimi geliyor

Pakistan, İslami eğitim veren medreseleri devlet kontrolü altına almak için kolları sıvadı. Pakistan Ordusu Sözcüsü General Asif Gafur, 300 bin medresede eğitimin devlet kontrölü altına girmesi için yasal hazırlık yapıldığını duyurdu. "İslami eğitim devam edecek ancak nefret söylemi yer almayacak" diyen Gafur, dini okulların Eğitim Bakanlığının çatısı altına gireceğini ve müfredata çeşitlendirileceğini söyledi. Gafur, "Eğer şiddet yanlısı aşırıcılığa son vermek istiyorsak, bu sadece çocuklarımızın aynı eğitime ve fırsata sahip olması ile olabilir" dedi.

Medreselere yönelik düzenlemenin gelecek ay parlamentoya gelmesi bekleniyor. Ardından yeni bir müfredatın hazırlanması ve yeni öğretmenlerin atanması planlanıyor.

Medreselerde verilen eğitime karşı olanlar, çocukların bu okullarda ağırlıklı olarak Kur'an-ı Kerim'i öğrendiğini ve modern dünya için gerekli eğitimi almadığını savunuyor. Ayrıca bazı medreselerin miltanların yetişmesi için bir alan görevi gördüğünü yönünde eleştiriler de yapılıyor.

Medrese eğitiminin modernize edilmesi Pakistan'da hükümeti bekleyen zorlu konular arasında yer alıyor. Bazı okullar gençlerin radikalleşmesinde rol oynamakla suçlansa da Pakistan'daki medreseler, milyonlarca fakir öğrenciye eğitim sağlayan tek kurum olma özelliğini taşıyor.

Pakistan'da Başbakan İmran Han liderliğindeki yeni hükümet, Hindistan ve Afganistan'da terör saldırıları düzenleyen militan gruplara karşı önlem alınması için uluslararası toplumun yoğun baskısı altında. Geçen ay 182 dini okulun yönetimine el konulmuş ve yasaklı gruplara yönelik operasyon kapsamında 100'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

IMF ile son tur müzakere

Öte yandan Pakistan'da hükümet, giderek ağırlaşan ekonomik krizden çıkış için Uluslararası Para Fonu (IMF) ile kurtarma paketi için son tur görüşmeleri başlattı. Maliye Bakanlığı Sözcüsü Kaan Necip, "IMF destekli program için teknik görüşmeler başladı" dedi.

1980'li yıllardan bu yana 13'üncü kez IMF ile kurtarma paketi anlaşması imzalamak isteyen Pakistan'ın Mayıs'ın ikinci haftası anlaşmaya imza atması bekleniyor. 220 milyon nüfuslu Pakistan'da, mali ve cari açıkla birlikte düşük vergi gelirleri ülkeyi ekonomik olarak köşeye sıkıştırmıştı.

Video izle 02:07 Paylaş Pakistanlı kızların okuma mücadelesi E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/35uez Pakistan'da kız çocuklarının okuma mücadelesi

rtr,dpa/ÖA,EC

© Deutsche Welle Türkçe