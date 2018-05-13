 Pakistan’da intihar saldırısı: En az 13 ölü | DÜNYA | DW | 11.07.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Pakistan’da intihar saldırısı: En az 13 ölü

Pakistan’ın Peşaver kentinde bir seçim mitingini hedef alan intihar saldırısında aralarında ANP’nin milletvekili adayı Harun Bilur’un da bulunduğu en az 20 kişi öldü. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Pakistan Peschawar Anschlag bei Wahlveranstaltung (Getty Images/AFP/A. Majeed)

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver kentinde Salı günü düzenlenen intihar saldırısında en az 20 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi de yaralandı. Polis yetkilileri, saldırganın liberal sol eğilimli Avami Ulusal Partisi'nin (ANP) seçim mitingi sırasında üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdiğini açıkladı. Saldırıyı kimin düzenlediği ise henüz bilinmiyor.

Emniyet Müdürü Gazi Cemal, saldırıda hayatını kaybedenler arasında 25 Temmuz'da yapılacak genel seçimlerde Avami Ulusal Partisi'nin milletvekili adayı Harun Bilur'un da bulunduğunu belirtti. Saldırganın, Bilur'un miting için toplanan yaklaşık 200 kişiye hitaben yapacağı konuşmaya başladığı sırada patlayıcı infilak ettirdiği ifade edildi. Polis yetkilis Şevket Malik, "intihar saldırısının Bilur'u hedef aldığına” dikkat çekti.

Bilur'un babası da saldırıda yaşamını yitirmişti

Peştunların yoğun olarak yaşadığı Hayber-Pahtunhva eyaletinin tanınmış bir ailesine mensup Harun Bilur'un yine siyasetçi olan babası Beşir Bilur da Peşaver'de 2012 yılında düzenlenen bir intihar saldırısında yaşamını yitirmişti.

Çeşitli aşırı grupların aktif olduğu Pakistan'da İslamcı örgütlere yönelik askeri operasyonların yoğunlaştırılması nedeniyle 2015 yılından beri düzenlenen terör saldırılarının sayısında düşüş kaydedildi. Ancak 25 Temmuz'daki genel seçimler öncesinde seçim kurulu ordudan güvenliği artırmasını talep etmişti. Ordudan yapılan açıklamada, seçimler öncesinde güvenliğin sağlanması için yaklaşık 370 bin güvenlik görevlisinin görev yapacağı belirtilmişti.

AFP,dpa/JD,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Pakistan'ın ilk trans haber sunucusu işe başladı

Marvia Malik yerel bir televizyon kanalında canlı yayında haber sunan ilk trans birey olarak tarihe geçti. Birçok kişi Malik'i tebrik ederken, ülkedeki bu ilkten dolayı sosyal medya olumlu tepkilere sahne oldu. (28.03.2018)  

Pakistan'da kiliseye saldırı

Pakistan'da Noel öncesi bir kiliseye saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu en az 8 kişi hayatını kaybetti. Çocukların da aralarında olduğu 40'dan fazla yaralı var. Saldırıyı IŞİD üstlendi.  (17.12.2017)  

Pakistan'ı sarsan tecavüz davasında idam kararı

Pakistan'da 6 yaşındaki bir kız çocuğuna önce tecavüz edip sonra boğarak öldüren fail hakkındaki karar açıklandı. İmran Ali 4 kez idam cezasına çarptırıldı. (17.02.2018)  

Benzer içerik

Selbstmordanschlag in Surabaya Indonesien

Endonezya’da üç kiliseye intihar saldırısı 13.05.2018

Endonezya’da altı kişilik bir aile Hristiyanların pazar ayini sırasında üç kilisiye intihar saldırısı düzenledi. IŞİD’in üstlendiği saldırılarda failler dahil en az 13 kişi hayatını kaybetti.

Afghanistan Kabul Doppelanschlag

Kabil'de çifte intihar saldırısı: En az 25 ölü 30.04.2018

Afganistan’ın başkenti Kabil’de düzenlenen iki intihar saldırısında en az 25 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ölenler arasında gazeteciler de var.

Pakistan Taliban-Führer Mullah Fazlullah

Afganistan: Taliban lideri öldürüldü 15.06.2018

Afganistan Savunma Bakanlığı, Pakistan Talibanı lideri Molla Fazlullah’ın ABD hava kuvvetlerinin düzenlediği saldırıda öldürüldüğünü açıkladı.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Mladiç: NATO halkımı ve sağlığımı yok etti

Eski Yugoslavya Eski Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin soykırım suçundan mahkûm ettiği Bosnalı Sırp komutan Ratko Mladiç, Srebrenitsa katliamının yıldönümünden önceki gün çıkarıldığı ön temyiz duruşmasında NATO'yu suçladı. 

FOTO-GALERİ

default

Sayılarla Alman Milli Takımı

Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya'nın milli takım tarihindeki çarpıcı istatistikleri derledik. 