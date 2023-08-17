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Pakistan'da Hristiyanlara saldıranlara kovuşturma

50 dakika önce

Pakistan'da Hristiyanların evlerine ve kiliselerine saldırı düzenleyenler hakkında soruşturma başlatıldı. Ülkede çok sayıda Hristiyanın evi yağmalanmış, bir kilise ateşe verilmişti.

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Pakistan'da Müslümanlar tarafından kundaklanan kilise - (16.08.2023)
Fotoğraf: GHAZANFAR MAJID/AFP/Getty Images

Pakistan'ın Faysalabad kentinde İslamcıların Hıristiyanlara yönelik saldırıları emniyet güçlerini teyakkuza geçirdi.

İslamcı şiddet olaylarının patlak vermesinin ardından Polis, 600'den fazla kişi hakkında soruşturma başlatırken, sorumlular hakkında iki ayrı terör davası açıldı. Kitlesel eylemleri yönettikleri belirtilen sekiz kişinin ise Pakistan'da İslamcı ideolojiyi benimseyen Tahrik-i Lebbeyk Pakistan (TLP) adlı siyasi partinin üyesi oldukları belirtildi.

Pakistan haber portalı Dawn'un bildirdiğine göre söz konusu kişiler, Hıristiyanlara ait evlere ve kiliselere saldırarak yağmalamakla suçlanıyor.

Beş kilise yağmalandı, biri ateşe verildi

Çarşamba günü Faysalabad'ın Jaranwala sanayi bölgesinde öfkeli bir kalabalık beş kiliseyi yağmalamış, birini ateşe vermiş, burada çok sayıda İncil'e de zarar vermişti. Aynı grup Hıristiyanların bölgedeki evlerine saldırmış ve bir Hıristiyan mezarlığını da tahrip etmişti. Ülkede olaylar, iki Hristiyanın Kuran'a saygısızlık ettiği söylentisinin yayılmasıyla patlak verdi.

Pakistan medyasına göre Tahrik-i Lebbeyk Pakistan üyeleri camilerin hoparlörlerinden Müslümanları misilleme yapmaya çağırdı.

Pakistan'da, Hristiyanlara ait yağmalanan bir ev
Hristiyanların evleri yağmalandıFotoğraf: K.M. Chaudary/AP Photo/picture alliance

Yaşananlara tüm dünyadan tepki yağıyor

Şiddet olayları Pakistan'da ve tüm dünyada dehşet ve öfkeyle karşılandı. Geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden, "Yasaları ihlal eden ve azınlıkları hedef alanlara karşı sert önlemlere başvurulacağını" duyurdu. Uluslararası Af Örgütü'nün (AI) Pakistan uzmanı Rehab Mahamoor da yetkilileri, acilen dini azınlıklara yönelik şiddete karşı harekete geçmeye çağırdı. Pencap'ın başkenti Lahor'daki "Kadın Eylem Forumu" da kiliselere ve İncillere yapılan saygısızlıkları ve linçleri kınadı.

Almanya merkezli Missio Aachen yardım kuruluşundan Perşembe günü yapılan açıklamada, bölgedeki Hristiyanların "Son derece korkmuş durumda oldukları ve yeni saldırılardan çekindikleri için kaçtıkları" bildirildi. 

Hristiyanlara yönelik saldırıların durdurulmasını isteyen göstericiler - (16.08.2023 / Karaçi)
Karaçi'de Hristiyanlar saldırıların durdurulmasını istediFotoğraf: RIZWAN TABASSUM/AFP/Getty Images

Şiddet olaylarının diğer şehirlere de sıçramasından endişe edilirken, Pakistan basınında yer alan haberlere göre, Faysalabad bölgesindeki Jaranwala'da şiddetin daha da tırmanmasını önlemek için binlerce asker ve polis görevlendirildi. Başkent İslamabad'da polis Perşembe günü azınlıkları korumak için bir birim oluşturdu.

Pakistan'da Hristiyanlara yönelik bu eylemler, son zamanlardaki en ciddi saldırılar olarak kayıtlara geçti.

 

KNA / TY,ET

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