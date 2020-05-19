 Pakistan′da borsa binasına silahlı saldırı | DÜNYA | DW | 29.06.2020

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DÜNYA

Pakistan'da borsa binasına silahlı saldırı

Pakistan Borsası'nın Karaçi'deki binasına silahlı saldırı düzenlendi. Pakistanlı yetkililer, saldırıda 4’ü saldırgan olmak üzere en az 10 kişinin öldüğünü açıkladı.

Pakistan Karatschi | Angriff auf die Börse (Reuters/A. Soomro)

Pakistan Borsası'nın Karaçi'deki binasına bugün dört silahlı kişi tarafından saldırı düzenlendi.

Yerel polis yetkilisi Sharjeel Kharal, olayla ilgili olarak gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenler arasında dört güvenlik görevlisi, bir polis ve bir sivilin bulunduğunu söyledi. Saldırganların da güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü belirten Kharal, üçü polis yedi kişinin de yaralandığını ifade etti.

Karaçi Emniyet Müdürü Ghulam Nabi Memon da silahlı kişilerin Pakistan Borsası'nın Karaçi'deki binasına silah ve el bombası ile saldırıyı gerçekleştirdiklerini söyledi. Yüksek güvenlikli bir bölgede bulunan binada çok sayıda özel bankanın genel müdürlüğü de bulunuyor.

Pakistan Menkul Kıymetler Borsası (PSX) Twitter'da yaptığı açıklamada, "Olaylar devam ediyor ve güvenlik güçlerinin yardımıyla yönetim, güvenliği sağlıyor ve durumu kontrol ediyor" dedi.

Pakistan Borsası Başkanı Furrukh Khan, borsada işlemlerin devam ettiğini açıkladı. Saldırı sırasında binada bin kişinin bulunduğu bildirildi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. Pakistan uzun zamandır silahlı radikal İslamcı gruplarla mücadele ediyor.

dpa, Reuters / SSB, HS

©Deutsche Welle Türkçe

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