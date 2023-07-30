Pakistan'da bombalı saldırı: en az 39 ölü

Pakistan'da bir siyasi partinin mitingini hedef alan bombalı saldırıda en az 39 kişi hayatını kaybetti, 123 kişi de yaralandı.

Pakistan'ın kuzeyindeki Hayber Pahtunhva eyaletinde Pazar günü düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre en az 39 kişi hayatını kaybetti, 123 kişi de yaralandı. Kurtarma ekibi yetkilileri yaralıların çoğunun durumunun ağır olduğunu ve ölü sayısının daha da artabileceğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Hastanede 39 ölü, 123 yaralı var. Yaralıların 17’sinin durumu ciddi" ifadeleri kullanıldı.

Emniyet yetkilileri saldırının Bajur bölgesinde koalisyon hükümeti ortaklarından Fazıl er Rahman'ın partisi Cemiyet Ulema-i İslam'ın mitingini hedef aldığını aktardı. Rahman’ın partisinin yerel idari görevlisi Mevlana Ziyaullah'ın da hayatını kaybedenler arasında olduğu aktarıldı. Parti yetkililerinden yapılan açıklamada Rahman’ın mitingde olmadığı belirtildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Yaklaşan seçimler nedeniyle ülke çapında siyasi partiler tarafından mitingler düzenleniyor.

Pakistan'ın Afganistan sınırında bulunan Bajur bölgesinde uzun zamandır şiddetli çatışmalar yaşanıyor. İslamcı militanların yoğunlukla bulunduğu bölgede sivillerle askerlere sık sık saldırılar gerçekleştiriliyor.

AFP, dpa / AI, EC

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