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Eski Pakistan Başbakanı İmran Han - (25.08.2022)
Arşiv - İmran HanFotoğraf: Muhammad Reza/AA/picture alliance
PolitikaPakistan

Pakistan siyasetinde kriz tırmanıyor

3 saat önce

Pakistan'da güvensizlik oyu ile geçen yıl iktidardan indirilen İmran Han mahkemede ifade verdi. Han'ın taraftarları ise İslamabad ve Lahor'da polisle çatıştı.

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Pakistan'da eski başbakan İmran Han ile yeni hükümet arasında uzun süredir yaşanan iktidar krizi tırmanıyor. Han, bir mahkemeden kendine ulaşan celp üzerine ifade vermek üzere başkent İslamabad'taki mahkemeye gitti. Han'ın, söz konusu mahkemenin tutuklanmayacağına dair güvence vermesine rağmen, destekçilerine tutuklanabileceğini söylemesi üzerine mahkeme önüne gelen çok sayıda destekçisi ile polis arasında yer yer şiddetli çatışmalar yaşandı.

Han mahkemedeki sorgusu öncesinde Reuters haber ajansı muhabirine verdiği demeçte, "Hükümetteki Pakistan Demokratik Hareketi beni tutuklatmak istiyor. Bu kötü niyetlerini bilmeme rağmen İslamabad'a giderek mahkemenin karşısına çıkacağım, zira hukuk devletine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Han seçimlere girmesinin engellenmeye çalışıldığını öne sürüyor

Mahkeme, İmran Han'ın, hakkındaki bazı suçlamalara ilişkin ifade vermesi için çağrıldığını duyurdu. Söz konusu suçlamalar arasında, İmran Han'ın başbakanlık döneminde pahalı hediyeler almış olması gibi iddialar var. Ancak Han bu suçlamaları reddederek, her zaman yasalara uygun davrandığını öne sürüyor. İmran Han, siyasi rakipleri ile askerlerin, kendini seçimlere sokmamak için çaba gösterdiğini öne sürerken, Başbakan Şahbaz Şerif, hükümetinin bu soruşturma ile bir ilgisinin olmadığını dile getirdi. Pakistan ordusu da, siyasi konularda tarafsız olduğuna yönelik bir açıklamada bulundu.

Eski Başbakan İmran Han'ın taraftarları, başkent İslamabad'ta protesto gösterisi yapıyor - (18.03.2023)
Eski Başbakan İmran Han'ın destekçileri, başkent İslamabad'ta şiddetli protesto eylemi düzenlediFotoğraf: Anjum Naveed/AP Photo/picture alliance

2022'de Pakistan parlamentosunda hakkında yapılan güvensizlik oylamasını kaybederek iktidarı bırakmak zorunda kalan 70 yaşındaki siyasetçi, o günden bu yana ülkede erken seçime gidilmesinin mücadelesini veriyor. Geçen Kasım ayında, düzenlediği bir mitingte silahlı saldırıya uğrayan Han, şu an başbakanlık makamında oturan Şahbaz Şerif ile üst düzey bir subayın kendi hakkında suikast emri verdiklerini öne sürüyor. Ancak her iki isim de Han'ın bu suçlamalarını reddediyor.

İmran Han taraftarları polisle karşı karşıya

Pakistan Polisi, geçen Salı günü İmran Han'ı, doğduğu kent olan Lahor'da tutuklamak istemiş, ancak Han taraftarlarının direnci ile karşılaşınca bundan vazgeçmek zorunda kalmıştı. Kentte Cumartesi günü de Han destekçileri ile polis arasında sokak çatışmaları çıktığı ve bu olaylarla ilgili olarak 60'dan fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yaklaşık 220 milyon nüfusu olan Pakistan'da, ülkenin Büyük Britanya'dan bağımsızlığını kazandığı 1947 yılından bu yana hiçbir hükümet bir yasama dönemi boyunca iktidarda kalamadı. İmran Han ise, geçen 76 yılda güvensizlik oyu ile devrilen ilk başbakan oldu. Ordunun yönetime darbe ile üç kez el koyduğu Pakistan'da, bağımsızlıktan bu yana geçen sürenin yarısı askerlerin iktidarında geçti.

Reuters / ET,JD

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