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Fotoğraf: Getty Images/AFP/R. Tabassum
İnsan HaklarıPakistan

Pakistan: Kadın göstericileri coplayan üç polis açığa alındı

35 dakika önce

Pakistan'da 8 Mart Kadınlar Günü yürüyüşünde göstericilere karşı cop kullanan üç polis memuru açığa alındı, İslamabad Emniyet Teşkilatı kadınlardan özür diledi.

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Pakistan'da dün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle gösteri düzenleyen kadınlara karşı cop kullanan üç polis memurunun açığa alındığı, polis müdahalesiyle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Başkent İslamabad'da yüzlerce gösterici, kadın haklarına yönelik ihlalleri protesto amacıyla yürüyüş düzenlemiş, gösteri alanına girerken polisin sert müdahalesiyle karşılaşmıştı. Gösterinin organizatörleri, kadınların anayasayla güvence altına alınmış haklarını savunmak üzere yürüyüşün düzenlendiğini bildirmişti.

İslamabad Emniyet Teşkilatı sözcüsü, göstericilere karşı güç kullanılması yönünde herhangi bir resmi emir bulunmadığını belirterek "Cop kullanan polis memurları, görevi kötüye kullanma suçlamasıyla açığa alınmıştır" açıklamasını yaptı.

Emniyet Teşkilatı özür diledi

İslamabad Polis Teşkilatı Genel Müfettişi Ekber Nasır Han da söz konusu üç polis memuruna karşı soruşturma talimatı verdi. Şiddet olaylarına başka polis memurlarının karışıp karışmadığının da araştırıldığı bildirildi.

İslamabad Emniyet Teşkilatı, dün kadın göstericilerden özür dilemiş, şiddet kullanımının kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı. Açıklamada, polis teşkilatının "kadın haklarının korunması için verilen mücadelede göstericilerle dayanışma içinde olduğu" belirtilmişti.

"Dinci fanatikler diye uyarıp kendileri şiddet uyguladı"

Gösterinin organizatörlerinden akademisyen ve cinsiyet araştırmaları uzmanı Dr. Farzana Bari, polis şiddetini kınayarak polis memurlarının kadınları koruma görevini yerine getirmediğini söyledi. Bari, polisler tarafından dikenli tellerin üstüne itilmiş, yüzünde çizikler ve elinde doku zedelenmesi oluşmuştu.

Bari, iki trans bireyin polis şiddeti nedeniyle hastaneye kaldırıldığını belirterek "Polis öncesinde dinci fanatiklerin saldırı ihtimalini gerekçe göstererek gösteriyi iptal etmemizi istemişti. Ama kendileri şiddet uyguladı" diye konuştu.

Pakistan'da bazı muhafazakar gruplar geçen yıl bu tür gösterileri gerekirse zorla engelleyecekleri tehdidinde bulunmuştu.

AP/BK,HT

 

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