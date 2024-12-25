Pakistan jetleri Afganistan'ı bombaladı: 46 ölü

Pakistan'ın komşusu Afganistan'a düzenlediği hava saldırısında en az 46 kişinin öldüğü bildirildi. Afganistan'da yönetimi elinde bulunduran Taliban, saldırıda ülkenin doğusundaki Barmal bölgesinin hedef alındığını ve burada dört ayrı noktanın vurulduğunu duyurdu. Pakistan'dan ise saldırıya dair bir açıklama gelmedi.

Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının söz konusu saldırı esnasında Afganistan sınırını geçip geçmedikleri bilinmiyor. Pakistan Talibanı (TTP), geçen hafta sınır bölgesinde Pakistan ordusuna ait bir noktaya saldırmış ve bu saldırıda en az 16 kişi hayatını kaybetmişti.

İslamabad yönetimi Kabil'i TTP militanlarına ev sahipliği yapmak ve eylemlerini cezasız bırakarak desteklemekle suçluyor. Taliban'ın Afganistan'da yönetimi yeniden ele geçirdiği 2021'den bu yana, iki komşu ülke arasındaki ilişkiler zaman zaman çatışmalara varan olumsuz bir seyir izliyor.

Taliban: Karşılıksız kalmayacak

Zabihullah Mücahid Fotoğraf: AAMIR QURESHI/AFP/Getty Images

Kâbil TTP'yi desteklediği iddialarını reddetse de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) geçen Temmuz ayında kamuoyu ile paylaştığı ilgili raporuna göre Afganistan'da 6 bin 500 TTP savaşçısı bulunuyor. Ayrıca Kâbil TTP'yi terörist bir yapı olarak tanımlanmıyor.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Barmal saldırısında "çoğu kadın ve çocuk 46 kişinin öldüğünü" ve aralarında çocukların da olduğu altı kişinin yaralandığını aktardı. Haber ajansı AFP'ye konuşan Maleel isimli bir bölge sakini de, bombardımanda bir aileden 18 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti. Pakistan'ın saldırısını "barbarca" diye nitelendiren Afganistan Savunma Bakanlığı ise bu operasyonun "karşılıksız kalmayacağını" duyurdu.

AFP / MUK,ET

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