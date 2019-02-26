Pakistan: İki Hint uçağını düşürdük

Pakistan ordusu, Hindistan'a ait iki savaş uçağını vurduğu açıkladı. Açıklamada, uçaklardan birinin ihtilaflı Keşmir bölgesinin Pakistan kontrolündeki bölümüne, diğerinin ise Hindistan tarafına düştüğü belirtildi.

Ordu sözcüsü Tümgeneral Asıf Gafur tarafından yapılan açıklamada, Pakistan hava sahasına girdikleri gerekçesiyle vurulan uçakların Hint pilotlarından birinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Hindistan Hava Kuvvetleri sözcüsü Anupam Banerjee, Pakistan'ın yaptığı açıklamayla ilgili bilgi sahibi olmadığını belirtti. Hint polis yetkilileri daha önce Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçağın, Keşmir'in Hindistan kontrolündeki topraklarına düştüğünü söylemişti.

Yaşanan gelişmelerin ardından Keşmir'in Hindistan kontrolündeki bölümünde yer alan havaalanlarının sivil uçuşlara kapatıldığı bildirildi.

Nükleer silah sahibi iki komşu ülke arasındaki gerginlik, Hint savaş uçaklarının Salı günü Pakistan'ı vurmasının ardından daha da tırmanmıştı. Hindistan, söz konusu hava operasyonunda Pakistan'ın kuzeybatısındaki bir terörist eğitim kampını bombaladığını duyurmuştu. Hindistan, bu kampın, Keşmir'de 14 Şubat'ta düzenlenen ve 40 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırıyı üstlenen Pakistan merkezli Ceyş-i Muhammed örgütü'ne ait olduğunu belirtmişti.

AP,dpa,rtr,AFP/CÖ,AÜ

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