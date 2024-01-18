Pakistan, İran topraklarındaki hedeflere saldırdı

İran'ın iki gün önce Pakistan'da bazı hedefleri vurmasının ardından, Pakistan da İran'ın doğusunda "terör yuvaları" olarak nitelendirdiği hedeflere hava saldırısı düzenledi.

İran'ın Salı günü komşusu Pakistan'da bazı hedeflere düzenlediği saldırıların ardından Pakistan ordusu İran'ın doğusundaki bazı hedefleri vurdu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İran'ın Sistan-Belucistan eyaletindeki terör yuvalarına, hedefe yönelik hassas saldırılar" düzenlendiğini ve bu saldırılarda çok sayıda teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Bakanlık söz konusu saldırının, "Güvenilir gizli istihbarat kaynaklarından alınan, büyük çaplı bir terörist faaliyet hazırlığı" bilgisi üzerine gerçekleştirildiğini öne sürdü. "Pakistan, İran İslam Cumhuriyeti'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne eksiksiz bir biçimde saygı göstermektedir" ifadeleri kullanılan açıklamada, saldırının sadece Pakistan'ın güvenliği için yapıldığı vurgulandı. AFP haber ajansına konuşan Pakistanlı bir istihbarat elemanı da, İran'daki hedeflere yönelik saldırıda hedefin "Pakistan karşıtı militan gruplar" olduğunu dile getirdi.

İran devlet televizyonu ise sınır bölgesindeki bir köye Pakistan tarafından gerçekleştirilen füze saldırısında üç kadın ile dört çocuğun hayatını kaybettiğini, ölen kişilerin İran vatandaşı olmadığını bildirdi. İran haber ajansı Mehr, Sistan-Belucistan'da yer alan Seravan kentine "İHA ve füze saldırısında" bulunulduğunu aktarırken, İran'ın resmi haber ajansı İRNA, Seravan kenti civarında patlamalar yaşandığını duyurdu.

İran'ın saldırısı

İslamabad, Çarşamba günü resmi kanallardan, İran'ın kendi topraklarına hava saldırısı düzenlediğini ve bu saldırıda iki çocuğun hayatını kaybettiğini bildirmiş, daha sonra da Tahran Büyükelçisi'ni Pakistan'a çağırmıştı.

Tahran ise söz konusu hava saldırısında hedefin cihatçı Sünni Ceyş el-Adl örgütü olduğunu ifade etmiş, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Dünya Ekonomik Forumu'na katılmak için gittiği İsviçre'nin Davos kentinde yaptığı açıklamada, "Dost ülke Pakistan vatandaşlarının füze ve İHA'larla hedef alınmadığını" dile getirmişti.

Hüseyin Emir Abdullahiyan Fotoğraf: DENIS BALIBOUSE//REUTERS

2012 yılında radikal bir Sünni hareketin üyeleri tarafından kurulan Ceyş el-Adl, terör örgütü olarak sınıflandırıldığı İran'da geçtiğimiz yıllarda çok sayıda saldırı gerçekleştirdi. Örgüt son olarak, geçen Aralık ayında İran'ın güneydoğusunda yer alan Rask kentindeki bir polis merkezine yapılan ve 11 kişimin hayatını kaybetmesine neden olan saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

Pakistan ile İran sık sık birbirlerini, karşı tarafa saldırı düzenletmek için, topraklarında aşırıcı güçleri himaye etmekle itham ediyor. İki ülkenin karşılıklı hava saldırıları, İsrail ile Hamas arasındaki Gazze Savaşı ve Kızıldeniz'de gemilere saldıran Yemenli Husilere ait hedeflerin, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve müttefikleri tarafından vurulması ile gerilimin son derece arttığı bölgede tansiyonu daha da yükseltmiş durumda.

AFP / ET,JD

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