Pakistan eski Başbakanı İmran Han tutuklandı

Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han tutuklandı. Görevi sırasında aldığı hediyelerden dolayı yolsuzluktan suçlu bulunan Han, üç yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Pakistan devlet televizyonunun haberine göre, Pakistan eski Başbakanı İmran Han Cumartesi günü başbakanlığı sırasında aldığı hediyelerle ilgili olarak yolsuzluktan suçlu bulunarak üç yıl hapis cezasına çarptırıldı. İmran Han’ın avukatı Intazar Hussain Panjutha’nın Reuters haber ajansına verdiği bilgilere göre, İmran Han kararın ardından, Pakistan’ın doğusundaki Lahor kentindeki konutundan alınarak tutuklandı.

Haberde, yargıç Humayun Dilavar'ın, "Han'ın yolsuzluk uygulamalarına karıştığı kanıtlandı" dediği belirtildi. İslamabad Yüksek Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya İmran Han katılmadı. Han, geçen yıl Nisan ayında görevden alınmasından bu yana kendisine açılan "yolsuzluk", "terörizm" ve "halkı isyana teşvik etmek" suçları nedeniyle 150’den fazla davayla karşı karşıya. Han ise söz konusu suçlamaların "siyasi nedenlerle" yapıldığını iddia ediyor.

Kararın ardından Han'ın ekibi temyiz başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Ekibin bir üyesi, "Tanık sunma şansı verilmediğini ve tezleri toparlamak için yeterince zaman ayrılmadığını belirtmek önemli" dedi.

İmran Han, 2022'de Pakistan Parlamentosu'nda hakkında yapılan güvensizlik oylamasını kaybederek iktidarı bırakmak zorunda kalmıştı. Görevi bırakması sonrasında hakkında çok sayıda dava açılmış ve bu yıl Mayıs ayında tutuklanmıştı. Tutuklanması nedeniyle ülke genelinde protesto gösterileri düzenlenmiş ve Han kefaletle serbest bırakılmıştı.

AFP, AP / AI, HT

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