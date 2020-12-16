 Pakistan başbakanı Han’ın tecavüze ilişkin açıklamaları infial yarattı | DÜNYA | DW | 07.04.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Pakistan başbakanı Han’ın tecavüze ilişkin açıklamaları infial yarattı

Pakistan Başbakanı Han’ın artan tecavüz vakalarından "kadınların baştan çıkarıcı kıyafetlerini" sorumlu tutması infial yarattı. Han, herkeste aynı iradenin olmadığını savunarak, kadınlara örtünmelerini salık vermişti.

Pakistan Başbakanı İmran Han

Pakistan Başbakanı İmran Han

Pakistan Başbakanı İmran Han’ın ülkedeki tecavüz vakalarındaki artışın nedenlerine ilişkin açıklamaları ülkede infial yarattı. Han, geçen hafta sonu verdiği bir televizyon röportajında Pakistan’da artan tecavüz vakalarından "kadınların kışkırtıcı kıyafetlerini" sorumlu tutmuştu. 

Başbakan, tecavüz vakalarında görülen artışın bir toplumda "bayağılık artarsa" ne olacağının göstergesi olduğunu savunmuştu. Han, kadınlara erkekleri baştan çıkmasını engellemek için kapanmalarını salık vermiş, kadınların peçe ve benzeri giysilerle örtünmesi ve sosyal yaşamda fiziki olarak erkeklerden ayrılması olan "Perde konsepti, baştan çıkarmaları engellemek üzerine kurulu. Herkesin bunun önüne geçecek iradesel gücü yok" diye konuşmuştu.

"Suç tecavüzcünün sırtını sıvazlayan sistemde"

Han’ın açıklamalarına yüzlerce Pakistanlı’nın imza attığı, internette yayımlanan bir açıklamayla tepki gösterildi. Açıklamada, "Suç yalnızca tecavüzcüde ve Han gibilerinin söylemleriyle teşvik edilen kültür de dahil, tecavüzcünün sırtını sıvazlayan sistemdedir" denildi.

Pakistan İnsan Hakları Komisyonu da Han’ın ifadelerinden dolayı dehşete düştüklerini ifade etti. Komisyonunun açıklamasında, "(Han’ın açıklamaları) tecavüzlerin nerede, neden ve nasıl gerçekleştiği hakkındaki çarpıcı cahilliği göstermesinin yanı sıra, suçu da mağdurlara atmaktadır" denildi.

Pakistan’da cinsel taciz vakaları nadiren soruşturma konusu oluyor. Uluslararası cinsiyet eşitliği araştırmalarında son sıralarda yer alan ülkenin büyük bölümünde, "namusları kirlendiğine inanılan" kadınlar aile için bir utanç kaynağı olarak kabul ediliyor. Bu kadınlar, şiddetle hatta ölüm tehdidiyle karşı karşıya kalabiliyor.

AFP/SÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Pakistan I Protest gegen Gewalt an Frauen

Pakistan'da tecavüzcülere idam ve hadım cezası geliyor 16.12.2020

Pakistan'da son dönemde infiale yol açan tecavüz ve çocuk istismarı vakalarının ardından yasalar sertleştiriliyor. Hukukçu ve aktivistlerse tek başına idam ve hadımın yeterli olmadığı görüşünde.

Bangladesch Muslmischer Alltag in Rohingya-Flüchtlingslagern

Pakistan'da medreselere devlet denetimi geliyor 29.04.2019

Pakistan'da İmran Han liderliğindeki hükümet medreselere yönelik devlet denetimini artırmaya hazırlanıyor. İslami eğitim veren okulların müfredatını yenilemek için yasal düzenleme hazırlanıyor.

Pakistan Imran Khan in Kaschmir

Pakistan’dan Hindistan’a “sonuna kadar savaşmaya hazırız” mesajı 14.08.2019

“Sonuna kadar savaşmaya hazırız” açıklamasıyla Hindistan’a sert çıkan Pakistan liderleri, özel statüsüne son verilen Cammu Keşmir halkınının kendi kaderini tayin etme hakkına destek verdiklerini açıkladı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Araştırma: Koronayı atlatanlar psikolojik ve nörolojik sorun yaşıyor

Koronavirüsü atlatan hastaların üçte birinin altı ay içinde nörolojik ve psikolojik sorunlar yaşadığı tespit edildi. Hastalarda en sık anksiyete bozukluğu ve ani duygu değişimi görüldü.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  