Pakistan Afgan sığınmacıları sınır dışı etmek istiyor

Pakistan'daki Afganistan Büyükelçiliği, İslamabad ve Ravalpindi'deki Afgan sığınmacılardan kenti terk etmelerinin istendiğini, yakında tüm Afganların sınır dışı edilmesi yönünde planların olduğunu açıkladı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki Afganistan Büyükelçiliği, Afgan sığınmacıların Pakistan'dan sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi. Afganistan Büyükelçiliği yaptığı açıklamada, başkent İslamabad ve komşu Ravalpindi kentinde Afganların tutuklandığını ve yetkililer tarafından kenti terk etmelerinin istendiğini belirtti.

Büyükelçilik X hesabından yaptığı açıklamada, "Pakistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Afgan sığınmacıların tümünün sadece İslamabad ve Ravalpindi'den değil, yakın gelecekte ülkenin her yerinden sınır edileceği yönünde kesin ve nihai bir plan olduğunu teyit etti" ifadelerini kullandı.

Pakistan, Kasım 2023'te ülkede kaydı olmayan Afgan sığınmacıları kitlesel olarak sınır dışı etmeye başlamıştı. Resmi verilere göre bu tarihten beri yaklaşık 800 bin Afgan Pakistan'ı terk etti. Pakistan'ın başlattığı sınır dışı kampanyası ilk etapta sadece kaydı olmayan sığınmacıları kapsıyordu. Ancak Pakistan hükümeti gelecekte kayıtlı sığınmacıların da sınır dışı edileceğini bildirmişti.

31 Mart'a kadar süre tanındı

Alman haber ajansı dpa'nın polis sözcüsünden edindiği bilgilere göre, İslamabad ve Ravalpindi'de toplam 50 bin Afgan sığınmacı bulunuyor ve bunların birçoğu Almanya ve diğer batı ülkelerine gitmek için bekliyor. Polis sözcüsü, Afgan sığınmacılara iki kenti terk etmeleri için 31 Mart'a kadar süre tanındığını belirtti.

Pakistanlı yetkililerin gözaltına aldığı Afgan sığınmacılar arasında Afgan bir kadın gazeteci ile iki oğlu da bulunuyor. Aile üyelerinin dpa'ya teyit ettiği bilgilere göre, Afgan gazeteci, iki oğlu ile birlikte Salı günü gözaltına alındı. Çocuklarıyla birlikte yaklaşık bir yıl önce radikal İslamcı Taliban rejiminden kaçan ve kısa bir süre önce vizesinin uzatılması için başvuruda bulunan kadın ile bağlantının kesildiği belirtiliyor.

Uluslararası Af Örgütü bu senenin başında da Pakistan'daki Afgan sığınmacılara yönelik gözaltı ve kötü muameleler olduğunu kaydetmişti.

Afgan sığınmacıların sınırı dışı edilmesi Almanya'da da gündeme gelen bir konu. Münih'te bir aracın kalabalığa dalması ile düzenlenen saldırı sonrasında da Afgan sığınmacıların sınır dışı edilebilmesi için Taliban ile görüşülmesi talepleri arttı.

dpa / JD, ET

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