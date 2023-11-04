Pakistan 200 bin Afgan sığınmacıyı sınır dışı etti

Afgan sığınmacılara "gönüllü geri dönüş" için verilen sürenin 1 Kasım tarihinde dolması üzerine Pakistan hükümeti, sığınmacıları sınır dışı etme işlemlerini hızlandırdı. Pakistan İçişleri Bakanı Senatör Sarfraz Bugti Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, "Şimdiye kadar 200 binden fazla Afgan sığınmacı ülkesine iade edildi" dedi. Bugti, sınır dışı işlemlerini Pakistan'ın Afganistan sınırındaki iki eyaleti olan Belucistan ve Hayber Pahtunhva'daki sınır kapılarından sorunsuz biçimde gerçekleştiğini belirtti.

Pakistan hükümetinin verdiği sayılara göre ülkede yaşayan Afgan sığınmacıların sayısı yaklaşık 4 milyon 400 bin. 1 milyon 700 bin civarında sığınmacının ise geçerli izin belgeleri olmadan ülkede ikamet ettikleri kaydediliyor.

Pakistan hükümeti, belgesi olmayan ya da yasa dışı olarak bulunan Afgan sığınmacıların ülkelerine iade edileceğini geçen ay duyurmuştu. Bu adım, Birleşmiş Milletler (BM), Batılı ülkeler ve uluslararası insan hakları grupları tarafından eleştirilmişti. Pakistan hükümetinin ikamet izni olmayan sığınmacılara gönüllü geri dönüş için verdiği süre 1 Kasım tarihinde doldu. Taliban'ın yönetimde olduğu Afganistan'da İçişleri Bakanlığı Cuma akşamından Cumartesi sabahına kadar geçen sürede, "zorla sınır dışı edilen" yaklaşık 57 bin Afgan vatandaşının ülkeye girdiğini açıkladı.

Sınır dışı edilen Afganlar arasında çok sayıda kadın ve çocuk da bulunuyor Fotoğraf: Farooq Naeem/AFP/Getty Images

200 gazeteci de sınır dışı listesinde

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü, sınır dışı edilmesi beklenenler arasında yaklaşık 200 Afgan gazetecinin de bulunduğunu duyurdu. Örgüt gazetecilerin Afganistan'a iade edilmeleri halinde hayatlarının da tehlike altına gireceğini kaydetti. Taliban'ın 2021 yazında ülkede iktidara gelmesinin ardından çok sayıda gazeteci ülkeyi terk etmiş ve Pakistan'a sığınmıştı.

Pakistan kararını ülkeye sınır ötesinden gelen saldırılarla ilişkilendirip, İslamcı militanların düzenlediği saldırıların ve suç olaylarının ülke güvenliğini bozduğunu ileri sürüyor. Afganistan ise bu suçlamaları reddediyor. Taliban hükümetinde başbakan görevini üstlenen Molla Hasan Ahund sınır dışı işlemlerine karşı çıkarak "Bu tüm prensiplere yüzde yüz aykırı, gelin yüz yüze konuşalım" dedi.

dpa,Reuters / EC,ET

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