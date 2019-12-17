Pakistan'ın eski lideri Müşerref'e idam cezası

Pakistan'da askeri darbe sonrasında 1999 - 2008 yılları arasında cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık görevleri yapan eski general Pervez Müşerref, vatana ihanet suçlamasıyla gıyabında yargılandığı davada suçlu bulunarak, idama mahkum edildi.

Sürgünde bulunan Müşerref hakkında verilen karar, geleneksel olarak ordunun yargısal dokunulmazlığı olan Pakistan'da bir ilk olma özelliğini taşıyor. Mahkemenin kararıyla ilk kez eski bir silahlı kuvvetler lideri ölümle cezalandırılmış oldu. Ülkenin 72 yıllık tarihinde ordu hep siyaset üzerinde etki sahibi olmuştu.

76 yaşındaki Müşerref, yurtdışında tedavi görebilmesi için hakkındaki seyahat yasağının kaldırıldığı 2016 yılından bu yana sürgünde yaşıyor. Müşerref'in İngiltere ve Dubai'de bulunduğu belirtiliyor. Avukatı Aktar Şah, eski generalin şu anda hasta olduğunu ve Dubai'de yaşadığını söyledi. Şah, temyize gitme yönünde bir karar vermediklerini aktardı.

Benazir Butto

"Demokrasi en güzel intikam"

Pervez Müşerref hakkındaki birkaç davadan biri olan ve 2013 yılında başlayan dava, eski Pakistan liderinin 2007 yılında anayasayı askıya alma ve olağanüstü hal ilan etme kararı nedeniyle açılmıştı. Sözkonusu hamlenin ardından ülke çapında Müşerref karşıtı gösteriler düzenlenmiş ve Müşerref bunlar sonucunda istifa etmişti.

2017 yılında bir mahkeme, nüfusunun çoğunluğu Müslüman bir ülkede seçilmiş ilk kadın başbakan olan Benazir Butto'nun öldürülmesine ilişkin davada Müşerref'i firari ilan etmişti. Müşerref, seçimler öncesinde 2007 yılında suikaste kurban giden Butto'nun cinayetinde rol almakla suçlanıyor. Müşerref, bugüne kadar hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.

Butto'nun oğlu Bilaval Butto Zardari, kararın ardından bir tweet atarak, "Demokrasi en güzel intikam" açıklamasını yaptı.

AFP/BÜ,TY

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