 Pakistan′ın eski lideri Müşerref′e idam cezası | DÜNYA | DW | 17.12.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Pakistan'ın eski lideri Müşerref'e idam cezası

Pakistan eski lideri Pervez Müşerref idam cezasına çarptırıldı. Müşerref darbeyle elde ettiği iktidarı sırasında olağanüstü hal ilan ederek, anayasayı askıya almakla suçlanıyor.

Pakistan Ex-Präsident Pervez Musharraf (Reuters/M. Khursheed)

Pervez Müşerref

Pakistan'da askeri darbe sonrasında 1999 - 2008 yılları arasında cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık görevleri yapan eski general Pervez Müşerref, vatana ihanet suçlamasıyla gıyabında yargılandığı davada suçlu bulunarak, idama mahkum edildi.

Sürgünde bulunan Müşerref hakkında verilen karar, geleneksel olarak ordunun yargısal dokunulmazlığı olan Pakistan'da bir ilk olma özelliğini taşıyor. Mahkemenin kararıyla ilk kez eski bir silahlı kuvvetler lideri ölümle cezalandırılmış oldu. Ülkenin 72 yıllık tarihinde ordu hep siyaset üzerinde etki sahibi olmuştu.

76 yaşındaki Müşerref, yurtdışında tedavi görebilmesi için hakkındaki seyahat yasağının kaldırıldığı 2016 yılından bu yana sürgünde yaşıyor. Müşerref'in İngiltere ve Dubai'de bulunduğu belirtiliyor. Avukatı Aktar Şah, eski generalin şu anda hasta olduğunu ve Dubai'de yaşadığını söyledi. Şah, temyize gitme yönünde bir karar vermediklerini aktardı.

Benazir Butto

Benazir Butto

"Demokrasi en güzel intikam"

Pervez Müşerref hakkındaki birkaç davadan biri olan ve 2013 yılında başlayan dava, eski Pakistan liderinin  2007 yılında anayasayı askıya alma ve olağanüstü hal ilan etme kararı nedeniyle açılmıştı. Sözkonusu hamlenin ardından ülke çapında Müşerref karşıtı gösteriler düzenlenmiş ve Müşerref bunlar sonucunda istifa etmişti.

2017 yılında bir mahkeme, nüfusunun çoğunluğu Müslüman bir ülkede seçilmiş ilk kadın başbakan olan Benazir Butto'nun öldürülmesine ilişkin davada Müşerref'i firari ilan etmişti. Müşerref, seçimler öncesinde 2007 yılında suikaste kurban giden Butto'nun cinayetinde rol almakla suçlanıyor. Müşerref, bugüne kadar hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.

Butto'nun oğlu Bilaval Butto Zardari, kararın ardından bir tweet atarak, "Demokrasi en güzel intikam" açıklamasını yaptı.

AFP/BÜ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Vatana ihanetten yargılanıyor

Pakistan'ın eski devlet başkanı Pervez Müşerref, vatana ihanet suçlamasıyla hâkim karşısına çıktı. Müşerref duruşmada ilk savunmasını yaptı. (31.03.2014)  

Müşerref'in ev hapsi bitti

Pakistan eski Devlet Başkanı Pervez Müşerref'in ev hapsi cezasının kaldırıldığı açıklandı. (07.11.2013)  

Müşerref gözaltına alındı

Pakistan'da eski devlet başkanı Pervez Müşerref Hollywood filmlerini aratmayan kaçışından bir gün sonra göz altına alındı. (19.04.2013)  

Benzer içerik

Symbolbild | Syrien | Konflikt

2019 savaş ve çatışmaların yılı oldu 17.12.2019

2019 yılında dünyada toplam 27 savaş ve silahlı çatışma kayıt altına alındı. Geçen yıl bu rakam 28 olarak belirlenmişti.

England NATO Gipfel in London | Recep Tayyip Erdogan

FAZ: Erdoğan İncirlik'i kapatırsa Türkiye'nin NATO üyeliği sorgulanır 17.12.2019

Alman basınında yer alan yorumlarda Türkiye’nin İncirlik ve Kürecik askeri üslerini kapatma tehdidinin yanı sıra Almanya’nın yeni işgücü göçü yasasına ilişkin zirve ön plana çıkıyor.

Afghanistan - Afghanische Armee nimmt an einer Schießübung an der Militärakademie teil

Taliban Afgan ordusunu "içeriden" vurdu 14.12.2019

Afganistan'da ordu birliklerinin arasına sızan Taliban mensuplarının en az dokuz güvenlik görevlisini öldürdüğü açıklandı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Symbolbild | Syrien | Konflikt (picture-alliance/dpa/NurPhoto/J. Simkin)

2019 savaş ve çatışmaların yılı oldu

2019 yılında dünyada toplam 27 savaş ve silahlı çatışma kayıt altına alındı. Geçen yıl bu rakam 28 olarak belirlenmişti.  

FOTO-GALERİ

Hannibal Lecter in the film version of Silence of the Lambs

Korku vücuda faydalı mı?

The science of horror  