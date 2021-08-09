Pakdemirli: Kimseyi mağdur etmeyeceğiz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris Şehit Görkem Hasdemir Beldibi Yangın Ekip Binasında yaptığı açıklamada, "Muğla'da Köyceğiz ve Milas, Aydın'da Bozdoğan yangını devam ediyor" dedi. Pakdemirli, toplamda 270 orman yangınıyla uğraştıklarını, 267'sinin kontrol altına alındığını belirtti ve üç yangın için çalışmaların devam ettiğini ifade etti. "Köyceğiz'de yangın vadiye hapsolmuş şekilde devam ediyor ama kontrol altında diyemiyoruz" diyen Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olarak bulunmak isteyenlerin e-devlet üzerinden başvuru yapmaları çağrısında bulundu. Bakan, "Devlet buradadır, yangından zarar gören kimseyi mağdur etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Hasar tespiti

Pakdemirli 9 ilde, 26 ilçe, 180 köyde, 7 bin 735 çiftçinin hasar tespit çalışması yapıldığını belirtti. "Muğla'da orman yangınlarında 4 bin 500'e yakın arı kovanı zarar gördü“ diyen Pakdemirli, bundan sonraki ekim dikimlerde yangın kontrol şeritlerinin daha geniş olacağını açıkladı.

Ücretsiz tohum, fide ve fidan temin edilecek

"Hiç kimse endişe etmesin, ormanlarımız yeniden küllerinden doğacak" diyen Pakdemirli, bitkisel üretim alanlarının yeniden tesisi için ihtiyaç duyulan tohum, fide ve fidanı bedelsiz temin edeceklerini açıkladı. Türkiye'nin çam balı merkezi olan Muğla'da yaraları saracaklarını ve yeni bal ormanları tesis edeceklerini ifade eden Bakan, "Özellikle büyükbaş, küçükbaş ve arı kovanı zararlarının tamamını hibe olarak ödüyor olacağız" dedi.

Yunanistan'a yardım

Pakdemirli, Yunanistan'daki orman yangınlarıyla mücadeleye destek vermek için Türkiye'den gönderilecek uçaklar konusunda da, "Yunanistan'ın bizden talebi var. Olumlu bakıyoruz. İki 40 tonluk OGM'nin kullanmış olduğu uçak hazırlanmış olup ilgili ülke Dışişleri Bakanlığından işlemleri tamamlanması halinde yola çıkacak" ifadelerini kullandı.

DW / AI, BK

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