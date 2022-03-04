Pakdemirli istifa etti, Tarım ve Orman Bakanlığı'na Vahit Kirişci atandı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin istifasıyla boşalan göreve Vahit Kirişci'yi getirildi. Atama kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Pakdemirli Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 10 Temmuz 2018’den itibaren sürdürdüğüm Bakanlık görevimden ayrılmış bulunuyorum. Görevden af talebimi kabulleri için kendilerine şükranlarımı arz ediyor, yeni Bakanımız Sn. Vahit Kirişçi'ye başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Vahit Kirişci kimdir?

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitiren Kirişci, aynı fakültenin Fen Bilimleri Enstitüsü'nde yüksek lisans, İngiltere Cranfield Üniversitesi'nde doktora yaptı.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda teknik eleman olarak çalışan Kirişci, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesinde öğretim üyesi olarak ders verdi.

1995'te doçent, 2001'de profesör olan Kirişci Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002 seçimlerinde Adana Milletvekili seçildi.

DW / EC, JD

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