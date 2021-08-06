Pakdemirli: Antalya'daki yangınlar kontrol altında

Antalya bölgesinde 28 Temmuz günü başlayan orman yangınları, 10'uncu günde kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya ve Manavgat'taki yangınların kontrol altına alındığını açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan, soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

28 Temmuz Çarşamba günü saat 12.00 sıralarında Manavgat'ta başlayan yangın Akseki, İbradı, Gündoğmuş ve Alanya sınırlarındaki mahallelerde de etkili oldu. Bölgede sekiz uçak, iki İHA, 19 helikopter, bir insansız helikopter, 1832 araç ve 6 bin 511 personelle günde ortalama 1650 sortiyle havadan su atılan yangın, beş ilçedeki 48 mahalleyi yok etti. 1352'si ağır hasarlı olmak üzere 2 bin 164 bina zarar gördü. Yangından 770 vatandaş ve görevli etkilendi, 763'ü tedavi edildi, 7 kişinin tedavisi devam ediyor. 2'si ormancı 7 kişi öldü, bir kişi yangın çıkartmaktan tutuklandı. Bölgedeki soğutma çalışmalarının 2-3 gün sürmesinin beklendiği kaydedildi.

Beş ilde müdahale sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da devam eden yangınlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, orman yangınlarında son durumun sorulması üzerine, Antalya Muğla, Isparta, Aydın ve Denizli’de olmak üzere beş ilde yangınların devam ettiğini, yangın söndürme çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü söyledi. Erdoğan, "Bugün itibariyle artık 9 günü aşmış vaziyette. 208 orman yangınının 196'sı söndürülmüş durumda, 5 ilde çalışmalar devam ediyor" dedi.

Antalya bölgesinde 2 binin üzerinde bina yangında hasar gördü

Erdoğan: Görevli olmayan yangın mahalline giremeyecek

Erdoğan, yangınlarla ilgili özellikle bir noktaya vurgu yapmak istediğini belirterek, "Yangın mahalline görevli olmayanlar bundan böyle kesinlikle alınmayacaktır. Çünkü görevli olmayan, bu işi bilmeyenlerle yangın mahallinde mücadele etmek başımıza başka sıkıntılar, Allah göstermesin yaralanmalar başımıza getirebilir. Onun için onları oraya almayacağız" ifadelerini kullandı.

Yıl bitmeden 252 milyon fidan sözü

Yeni ağaçlandırma "doğal bitki örtüsü ile uyumlu olacağını" söyleyen Erdoğan "Geleceğe nefes kampanyası ile her vatandaşımız için üç fidan olacak şekilde toplam 252 milyon fidanı yıl bitmeden inşallah dikeceğiz" açıklamasında bulundu.

#HelpTurkey tartışması

Yangınlar için sosyal medyadan başlatılan #HelpTurkey kampanyasına dair de açıklamalarda bulunan Erdoğan, “Son zamanlarda Türkiye’yi fakir fukara, garip guruba göstermek için ‘#HelpTurkey diye bir kampanya başlattılar. Bunun karşısında bizim söyleyeceğimiz ne var? Tek şey var: Güçlü Türkiye. Biz güçlüyüz. Nitekim fazla dayanamadılar. Hemen kısa bir süre içerisinde de #HelpTurkey’i sildiler” dedi.

Erdoğan, "Türkiye'nin böyle Amerika'dan yönetilecek veya Avrupa'dan yönetilecek, belli yerlerden yönetmek suretiyle adeta dezenformasyonla bir terör estirmek, yani benim yalan terörü dediğim şekilde bir terör estirmek suretiyle halkımızı yalana esir etme kampanyası gayreti içerisinde olanlar var. Bu konuda biz onlara prim vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

DHA, DW/DBN, JD

©️ Deutsche Welle Türkçe