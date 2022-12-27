Paşinyan'dan Putin'e Laçın koridoru tepkisi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azeri aktivistlerce bloke edilen Laçın koridorunda görevli Rus barış güçlerine "sorumluluklarını" yerine getirmeleri için çağrıda bulundu.

St. Petersburg'da düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu üye ülkeleri devlet başkanları gayriresmi zirvesi çerçevesinde Rusya lideri Vladimir Putin'le bir araya gelen Paşinyan, bu görüşmede Laçın koridorundaki "krizi" ve çözüm yollarını ele almak istediğini belirtti.

Ermenistan Başbakanı; Moskova, Erivan ve Bakü arasında varılan mutabakata göre bu bölgenin "Dağlık Karabağ'daki Rus barış güçlerinin sorumluluğunda" olduğunu, ancak bu anlaşmanın aksine şu an "Laçın koridorunun Rus barış güçlerinin kontrolünde olmadığını" söyledi.

Ermenistan ile Dağlık Karabağ arasındaki tek kara bağlantısı olan Laçın koridoru, uluslararası hukuka göre Azerbaycan toprağı olan bölgedeki madenlerin yasa dışı işletildiği gerekçesiyle protesto düzenleyen Azeri aktivistler tarafından 12 Aralık'tan beri bloke edilmiş durumda. Erivan, Dağlık Karabağ'da yaşayan yaklaşık 120 bin Ermeni'nin bu blokaj nedeniyle gıda, ilaç ve yakıt sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu belirtiyor.

Putin: Üçlü görüşme gerçekleştirdik

Paşinyan'la gerçekleştirdiği görüşmenin gazetecilerce görüntü alınmasına izin verilen bölümünde konuşan Putin ise Güney Kafkasya'daki sorunların çözümünün "ana meseleleri" olduğunu belirtti.

Bu konuyu St. Petersburg'daki zirveye katılan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Paşinyan ile Pazartesi akşamı ele almaya başladıklarını söyleyen Putin başka ayrıntı paylaşmadı.

Dağlık Karabağ sorunu

Dağlık Karabağ'da yaşayan Ermeniler, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Azerbaycan'dan bağımsızlığını ilan etmiş, ancak bölge uluslararası toplum tarafından Azerbaycan toprağı olarak tanınmaya devam etmişti. Dağlık Karabağ'da on yıllar süren gerilim ve yaşanan çatışmalar 30 bin kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı. Azerbaycan ile Ermenistan arasında 2020 yılında çıkan ve altı hafta süren savaş ise Rusya arabuluculuğunda ilan edilen ateşkesle sona ererken Ermeni güçler Dağlık Karabağ'ın geniş kesimlerinden çekilmek zorunda kalmıştı. Varılan anlaşma kapsamında Dağlık Karabağ'a Rus barış güçleri konuşlandırılmıştı.

DW,AFP/CÖ,EC