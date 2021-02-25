Paşinyan’dan orduya: Kendi işinizi yapın

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kendisine istifa çağrısında bulunan orduya miting alanından yanıt verdi. Paşinyan "Seçilmiş başbakan olarak tüm general, subay ve askerlere şu talimatı veriyorum: Ülkenin sınırlarını ve toprak bütünlüğünü koruma görevini yerine getirin" dedi.

Ordunun istifasını talep eden bir bildiri yayınlaması üzerine bu çağrıyı reddeden ve destekçilerine sokağa çıkma çağrısı yapan Paşinyan, Ermenistan halkının bir askeri darbeye izin vermeyeceğini söyledi.

Paşinyan, halk tarafından seçildiğini, bu nedenle istifasına da ancak halkın karar verebileceğini ifade etti.

Paşinyan’ın çağrısıyla başkent Erivan’daki Cumhuriyet Meydanı’ndaki gösteriye yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı belirtilirken, Paşinyan’ın istifasını talep eden yaklaşık 10 bin civarında eylemcinin de bir karşı gösteri düzenlediği kaydedildi.

Paşinyan'ın istifasını talep eden göstericiler

Ordunun istifa çağrısına yönelik bir açıklama da Ermenistan Savunma Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlığın açıklamasında, Ermenistan ordusunun siyasi bir yapı olmadığı ve orduyu siyasete alet edecek her türlü girişimin "kabul edilemez" olduğu ifade edildi.

Perşembe günü, üst düzey ordu mensuplarının imzasıyla yayınlanan bildiride Başbakan Paşinyan ve kabinesinin istifası talep edilmişti. Bildiride, "Başbakan ve hükümetinin artık makul kararlar alacak konumda olmadığı" ifade edilmişti.

Açıklamanın ardından Ermenistan’daki en büyük muhalif parti olan Müreffeh Ermenistan Partisi de Başbakana bir ültimatom vererek, "Ülkeyi iç savaşa sürüklememe ve kan dökülmesinin önüne geçme" çağrısı yapmıştı. Parti, bunun Paşinyan’ın kaostan kaçınmak için son şansı olduğunu savunmuştu.

Görevinde kalacağını açıklayan Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden almıştı.

Eski bir gazeteci olan ve 2018 yılında iktidara gelen Paşinyan’ın istifası talebiyle protestolar aylardır sürüyor. Muhalefet, Azerbaycan’la geçen Kasım ayında imzalanan ateşkes anlaşmasından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirirken, Paşinyan’ın daha önce ateşkese yanaşmamasının Dağlık-Karabağ’da büyük toprak kaybına neden olduğunu savunuyor.

DW,rtr,dpa,AFP/SÖ,EC

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