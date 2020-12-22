 Paşinyan′dan ordunun istifa talebine ret | DÜNYA | DW | 25.02.2021

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DÜNYA

Paşinyan'dan ordunun istifa talebine ret

Ermenistan'da ordunun istifa talebini geri çeviren Başbakan Paşinyan, talebi bir darbe girişimi olarak değerlendirdi. Halka sokağa çıkma çağrısı yapan Başbakan, Genelkurmay Başkanı'nı da görevden aldı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan

Ermenistan'da ordu, Başbakan Nikol Paşinyan’ın ve hükümetin istifasını talep eden bir bildiri yayımladı. İstifa talebini geri çeviren Paşinyan ise ordunun bu açıklamasını darbe girişimi olarak değerlendirerek, destekçilerine Erivan’ın merkezinde toplanma çağrısı yaptı. Paşinyan, Facebook üzerinden yaptığı çağrıda, "Silahlı Kuvvetler’in bildirisini bir darbe girişimi olarak değerlendiriyorum. Bütün destekçilerimizi hemen şimdi Cumhuriyet Meydanı’nda toplanmaya davet ediyorum" diye yazdı. 

Interfax Haber Ajansı’nın haberine göre, Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı da görevden aldı.

Kremlin’den itidal çağrısı

Rusya’dan yapılan ilk açıklamada, olayların Ermenistan’ın iç meselesi olduğu belirtilerek itidal çağrısında bulunuldu. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, taraflara görüş ayrılıklarını barış içinde ve anayasa çerçevesinde çözme çağrısı yaptı.

Dağlık Karabağ anlaşması nedeniyle ülkede aylardır protesto gösterileri düzenleniyordu

Dağlık Karabağ anlaşması nedeniyle ülkede aylardır protesto gösterileri düzenleniyordu

İstifa talebiyle protestolar aylardır sürüyor

Ermenistan’da Paşinyan’ın istifası talebiyle aylardır eylemler düzenleniyor. Protestolar geçen Kasım ayında Azerbaycan’la imzalanan ateşkes anlaşmasının ardından başlamıştı. Muhalefet, 9 Kasım'da Rusya arabuluculuğunda Azerbaycan ile imzalanan ve Ermenistan'ı Dağlık Karabağ'da büyük toprak kaybına uğratan ateşkes nedeniyle Paşinyan'ı "vatan hainliği" ile suçluyor. Muhalifler, altı hafta süren ve binlerce kişinin ölümüne neden olan çatışmaları sonlandıran ateşkes için, "Paşinyan daha erken bir aşamada ateşkese yanaşmış olsaydı toprak kaybı bu kadar büyük olmayacaktı" eleştirisinde bulunuyor. Eleştirilerin odağındaki Paşinyan ise istifa taleplerini geri çevirerek görevine devam edeceğini belirtmişti.

DW,rtr,AFP/SÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe 

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