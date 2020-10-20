 Paşinyan: Uzun süre ateşkes olmayacak | DÜNYA | DW | 21.10.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Paşinyan: Uzun süre ateşkes olmayacak

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki krizin çözümü için diplomatik kanalları tıkayan bir açıklama yaptı. Paşinyan, "Uzun süre diplomatik çözüm olmayacak" dedi.

Nikol Paşinyan

Nikol Paşinyan

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Facebook hesabı üzerinden yayınladığı mesajında, Dağlık Karabağ kriziyle ilgili olarak, "Uzun süre diplomatik çözüm olmayacak" ifadesini kullanarak, Ermeni halkını gönüllü olarak cepheye çağırdı. Paşinyan görüntülü açıklamasında, zafere ulaşıncaya ya da yenilgiye uğrayıncaya kadar savaşılması gerektiğini, bu savaşta orta yol olmadığını belirtti. 

Savaşı kazanmak için gönüllü birlikler kurulması çağrısında bulunan Paşinyan, Karabağ'ın statüsü için sürdürülen müzakerelerin anlamsız olduğunu ifade ederek Bakü'yü uzlaşmak istememekle suçladı.

Dışişleri bakanları Lavrov'la buluştu

Paşinyan'ın bu açıklaması öncesinde ise Ermenistan ve Azerbaycan'ın dışişleri bakanları Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Rus Dışişleri'nden yapılan açıklamada, görüşmelerde ateşkes koşullarının ele alındığını açıkladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermeni mevkidaşı Zohrab Mnatsakanyan'ın Cuma günü de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesi bekleniyor.

Çatışmalar sürüyor

Dağlık Karabağ'da Rusya'nın girişimiyle geçtiğimiz haftalarda kabul edilen ateşkes anlaşması ihlal ediliyor. Çatışmaların devam ettiği bölgede can kayıplarının arttığı haber verilirken ölenler arasında sivillerin de olduğu belirtiliyor.

Öte yandan Ermenistan, cephe hattında kalan cesetlerden dolayı salgın tehlikesine karşı uyararak ateşkesin cenazeler için değerlendirilmediği açıklamasını yaptı.

AFP,dpa / HS,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Rusya: Dağlık Karabağ'ı savunma yükümlülüğümüz yok

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın, Rusya'nın NATO'su olarak bilinen KGAÖ askeri ittifakını gündeme getirmesinin ardından Rusya'dan "KGAÖ Dağlık Karabağ'ı kapsamıyor" açklaması geldi.  

Ermenistan’dan Türkiye’ye Rusya mesajı

Ermenistan Başbakanı Paşinyan Dağlık Karabağ’daki çatışmaların Türkiye'nin Azerbaycan’a destek vermesi nedeniyle çıktığını, gerilimin tırmanması halinde Rusya’nın Ermenistan’a destek için müdahil olacağını söyledi.  

Merkel Paşinyan ve Aliyev'i arayarak ateşkes çağrısı yaptı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerini telefonla arayarak ateşkes ve müzakere çağrısı yaptı.  

Benzer içerik

Berg-Karabach Stepanakert | Kämpfe

"Dağlık Karabağ'da ABD devreye giriyor" iddiası 20.10.2020

Azerbaycan ordusu bir kent ve 24 köyü daha kontrolü altına alırken Dağlık Karabağ'da ölen Ermeni milis sayısı 772'ye yükseldi. ABD'nin diplomatik görüşmeler için devreye gireceği iddia edildi.

Konflikt in Berg-Karabach

Dağlık Karabağ'da ateşkese uyulmuyor 18.10.2020

Dağlık Karabağ'da gece yarısı yürürlüğe giren "insani amaçlı ateşkese" rağmen, Azerbaycan ve Ermenistan'dan ateşkese uyulmadığına dair açıklamalar geldi.

Berg-Karabach Konflikt

Dağlık Karabağ için çözüm önerisi: Toprak değişimi 08.10.2020

Mirgün Cabas'a konuk olan emekli büyükelçi Oğuz Demiralp, Dağlık Karabağ sorununun "toprak değişimi" ile çözülebileceği görüşünde. Cabas'ın diğer konuğu araştırmacı Aysuda Kölemen ise pandemide eğitim konusundaki çalışmasının sonuçlarını paylaştı. Kölemen'e göre, Türkiye'de devlet pandemide çocukları okula gönderme kararını velilere bırakmamalıydı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

ABD Başkanı Donald Trump, Brezilyalı mevkidaşı Jair Bolsonaro ile.

ABD'den 1 milyar dolarlık "Huawei" hamlesi

ABD, Brezilya’ya 5G ağını geliştirmek için Çinli Huawei ile anlaşmaması karşılığında 1 milyar dolarlık ticaret avantajı sözü verdi. İki ülke arasında ticaret anlaşması salı günü imzalandı.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  