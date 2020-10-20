Paşinyan: Uzun süre ateşkes olmayacak

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Facebook hesabı üzerinden yayınladığı mesajında, Dağlık Karabağ kriziyle ilgili olarak, "Uzun süre diplomatik çözüm olmayacak" ifadesini kullanarak, Ermeni halkını gönüllü olarak cepheye çağırdı. Paşinyan görüntülü açıklamasında, zafere ulaşıncaya ya da yenilgiye uğrayıncaya kadar savaşılması gerektiğini, bu savaşta orta yol olmadığını belirtti.

Savaşı kazanmak için gönüllü birlikler kurulması çağrısında bulunan Paşinyan, Karabağ'ın statüsü için sürdürülen müzakerelerin anlamsız olduğunu ifade ederek Bakü'yü uzlaşmak istememekle suçladı.

Dışişleri bakanları Lavrov'la buluştu

Paşinyan'ın bu açıklaması öncesinde ise Ermenistan ve Azerbaycan'ın dışişleri bakanları Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Rus Dışişleri'nden yapılan açıklamada, görüşmelerde ateşkes koşullarının ele alındığını açıkladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermeni mevkidaşı Zohrab Mnatsakanyan'ın Cuma günü de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesi bekleniyor.

Çatışmalar sürüyor

Dağlık Karabağ'da Rusya'nın girişimiyle geçtiğimiz haftalarda kabul edilen ateşkes anlaşması ihlal ediliyor. Çatışmaların devam ettiği bölgede can kayıplarının arttığı haber verilirken ölenler arasında sivillerin de olduğu belirtiliyor.

Öte yandan Ermenistan, cephe hattında kalan cesetlerden dolayı salgın tehlikesine karşı uyararak ateşkesin cenazeler için değerlendirilmediği açıklamasını yaptı.

AFP,dpa / HS,ET

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