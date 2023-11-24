Paşinyan: Rusya parasını ödediğimiz silahları teslim etmedi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya'nın parasını ödedikleri silahları halen teslim etmediğini söyledi. Paşinyan soruna çözüm için Moskova ile görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre Paşinyan televizyonlardan canlı yayınlanan basın toplantısında "Silah ve teçhizatın tedarik edilmemesi bakımından sorunlar var. Bu sorunların çözümü için mekanizmalara dair istişareler devam ediyor" diye konuştu.

Paşinyan Ermenistan'ın Rusya'dan hangi silahları aldığını ve bunlar için ne kadar ödeme yaptığını belirtmedi.

Rus televizyon kanallarında şikayet etti

Ermenistan Başbakanı ayrıca ülkesinde yayın yapan Rus devlet televizyon kanallarını da mevcut düzenlemeleri ihlal etmekle suçladı ve Moskova ile bu konuda da istişarelere ihtiyaç olduğunu belirtti.

Rus devlet televizyonunda yayınlanan haberlerde Paşinyan sık sık Ermenistan'ın Karabağ'ı kaybetmesinden sorumlu tutulmuştu.

Ermenistan Başbakanı konuşmasında iki ülke arasında imzalanan "ülkenin iç işlerine karışmak, ülke içindeki siyasi durumu istikrarsızlaştırmak için adımlar atmamayı" şart koşan bir ikili anlaşmaya atıfta bulundu.

Ermenistan'ın KGAÖ toplantısına katılmamasına Kremlin'den tepki

Ermenistan Perşembe günü Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) toplantısına da katılmadı. Kremlin'den yapılan açıklamada Ermenistan'ın zirveye katılmama kararından dolayı "üzüntü" duyulduğu belirtildi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov "Ermenistan'ın dış politikasının yönünü değiştirmemesini ve müttefikimiz olarak kalmasını umuyoruz... Onlarla konuşmayı sürdüreceğiz" dedi.

Rusya-Ermenistan ilişkilerinde gerginlik, Eylül ayındaAzerbaycan'ınDağlık Karabağ'da düzenlediği operasyon sırasında Moskova'nın Erivan'a destek vermemesi nedeniyle iyice yükselmişti. Paşinyan o dönem yaptığı açıklamada Ermenistan'ın Rusya ile olan geleneksel güvenlik ittifakını "yetersiz" olarak nitelemiş ve Erivan'ın yeni partnerler araması gerektiğini belirtmişti. Paşinyan'ın Batılı ülkelerle ilişkileri geliştirmeye yönelik attığı adımlar ise Moskova'nın tepkisini çekiyor.

Reuters, AFP / EC, BK

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?