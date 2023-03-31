Pınar Selek beşinci kez yargılanıyor

Sosyolog Pınar Selek, Mısır Çarşısı patlaması ile ilgili davada yeniden yargılanıyor. DW Türkçe'ye konuşan Selek, 25 yıldır süren yargılamada gösterilen dayanışmanın "politik olarak kazandık" duygusu verdiğini söyledi.

Mısır Çarşısı patlamasına ilişkin açılan davada dört kez beraat eden sosyolog Pınar Selek için yargılama süreci yeniden başlıyor.

Pınar Selek'in yeniden yargılanacağı davanın ilk duruşması Cuma günü İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde yapılacak.

1998 yılındaki patlamaya ilişkin hakkında açılan davada dört kez beraat eden Pınar Selek yeniden yargılanması konusunda DW Türkçe'ye konuştu.

Halen Fransa'da yaşayan Selek, Cuma günü yapılacak duruşma öncesi gösterilen uluslararası dayanışmadan mutluluk duyduğunu dile getirdi:

"Fransa'nın dört bir tarafında dayanışma etkinlikleri oldu. Paris Belediyesi'nden büyük madalya aldım. İnanılmaz bir dayanışma var ve çığ gibi büyüyor. Fransa'nın her yerine gençler kolaj yapıştırmış. Tanımadığım insanlar fotoğraflar gönderiyor."

"Dreyfus davasına benzetiliyor"

Uluslararası dayanışmanın Selek'e hissettirdiği, sadece mutluluk değil. Selek, 25 yıldır süren yargılama nedeniyle kendisine destek vermek için toplumun farklı kesimlerinin bir araya gelmesini, uzun yıllardır içinde bulunduğu toplumsal mücadele açısından da umut verici bulduğunu söyledi:

"Feminist hareket, göçmen hareketi, Kürtler, LGBTİ hareket, Ermeniler, ekolojik hareket… Farklı mücadeleler arasında köprü oluşuyor. Davayı herkes sahipleniyor. Bu dayanışma bana 'Politik olarak kazandık' duygusu veriyor."

DW Türkçe'nin aldığı bilgiye göre, Pınar Selek'in duruşmasını takip etmek üzere yurtdışından çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, akademisyen, gazeteci ve siyasetçi İstanbul'a geldi.

Duruşmayı Fransa'da takip edecek olan Selek, "Davam, Dreyfus davasına benzetiliyor" dedi. Fransız ordusunda Yahudi asıllı bir asker olan Yüzbaşı Alfred Dreyfus, 19'uncu yüzyılın sonlarında Yahudi düşmanlığının yaygın bir dönemde tutuklanmış, Almanya'ya askeri istihbarat vermekle suçlanarak yargılama başlamadan suçlu ve "vatan haini" ilan edilmişti. Fransız ordusu, Dreyfus'un suçsuzluğunu ispat edecek girişimlere engel olmuştu.

Selek nasıl olduğu sorusuna ise kısa bir cevap vermekle yetindi:

"Düşünmüyorum ne hissettiğimi. Pratik şeyler düşünüyorum. Erteliyorum hissetmek duygusunu."

Raporlar "Bomba bulgusu yok" dedi

Mısır Çarşısı'ndaki patlamaya ilişkin 25 yıl önce başlayan yargılama Cuma gününden itibaren Çağlayan Adliyesi'nde devam edecek.

İstanbul'daki Mısır Çarşısı'nda 9 Temmuz 1998'de bir patlama yaşandı. Sosyolog Pınar Selek, 7 kişinin öldüğü, 127 kişinin yaralandığı patlamadan iki gün sonra gözaltına alındı. Gözaltında işkenceye maruz kaldığını anlatan Pınar Selek'e Mısır Çarşısı'ndaki patlama ilgili soru sorulmamasına karşın hakkında "silahlı örgüt üyeliği" suçlamasıyla dava açıldı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1998 yılındaki patlama sonrasında Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapor ile polisin olay yeri inceleme raporunda, bomba bulgusu bulunmadığı tespit edildi. Mahkeme heyetinin talep ettiği bilirkişi raporunda da patlamanın bomba değil, tüp kaçağı kaynaklı olduğu belirtildi. Selek, raporların bombalı eylemi işaret etmemesi üzerine Aralık 2000'de tahliye edildi.

Polis ifadesinde Pınar Selek ile Mısır Çarşısı'na yönelik bombalı eylem gerçekleştirdiklerini iddia eden Abdülmecit Öztürk adlı kişi ve diğer sanıklar, daha sonra bu ifadelerini işkence altında verdiklerini söyledi. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, patlamanın nedeni tespit edilemediği ve "inandırıcı delil" olmadığı için 2006 yılında Selek ve Öztürk hakkında beraat kararı verdi.

Ancak Yargıtay beraat kararını bir sene sonra bozdu. 2008 yılında yapılan yeniden yargılamada İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi Selek hakkında bir kez daha beraat kararı verdi. Yargıtay, 2009 yılında bu kararı da bozdu.

Dört kez beraat kararı verildi

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Yargıtay Başsavcısı'nın beraat kararının bozulmasına karşı yaptığı itirazı 2010 yılında reddetti. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, bu itirazın ardından 9 Şubat 2011 tarihinde yapılan duruşmada Pınar Selek ile Abdülmecit Öztürk hakkında verilen beraat kararının bozulması yönündeki kararına karşı direndi. Bu, Selek hakkında verilen üçüncü beraat kararı oldu.

Ancak yerel mahkeme, 22 Kasım 2012 tarihindeki duruşmada beraat kararında direnmekten vazgeçti. Dava, 2013 yılında yeniden görüldü. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, Pınar Selek'e "devletin hakimiyeti altındaki toprakların bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya matuf eylemde bulunmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi ve Selek hakkında yakalama kararı çıkardı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, hapis cezasının onanmasını talep etti ama Yargıtay 9. Ceza Dairesi dosyayı usul yönünden bozarak yerel mahkemeye gönderdi.

Yargıtay beraat kararını yine bozdu

Dosyayı devralan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi, 19 Aralık 2014 tarihinde "kesin ve inandırıcı delil elde olmadığı" gerekçesiyle Pınar Selek hakkında beraat kararı verdi ve Selek hakkındaki yakalama kararını kaldırdı. Bu kararla beraber Selek hakkında dört kez beraat kararı verilmiş oldu.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu ise Haziran 2022'de beraat kararını bir kez daha bozdu. Bozma kararının ardından, Selek'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yeniden yargılanmasına karar verildi. Dosya yeniden İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme, yurt dışında yaşayan Pınar Selek'in geçen Ocak ayında tutuklanmasına ve kırmızı bültenle arama kararı çıkarılmasına karar verdi. Beraat kararının bozulması ile Selek'in beşinci kez yargılanmasının önü açılmış oldu.

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