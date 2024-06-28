Pınar Selek 26 yıldır yargılanıyor: Duruşma ertelendi

Sosyolog Pınar Selek'in defalarca beraat ettiği 1998 yılındaki patlamaya dair yargılamasına yeniden başlandı. Selek'in dört kez beraat ettiği bir kez de ceza aldığı dava Şubat 2025'e ertelendi.

26 yıl önce İstanbul'daki Mısır Çarşısı patlamasına dair altıncı kez yargılanan Pınar Selek'in davası 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma Şubat 2025'e ertelendi. 7 kişinin öldüğü 127 kişinin yaralandığı patlamadan sorumlu tutulan Selek hakkında daha önceki yargılamalarda dört kez beraat kararı verilmiş, bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası çıkmış, karar daha sonra bozulmuştu.

Çağlayan Adliyesi'nde görülen mahkemede Selek'in babası avukat Alp Selek'in yanı sıra Türkiye'den ve Fransa'dan çok sayıda avukat ve sivil toplum çalışanı hazır bulundu.

Duruşmadan önce yurtdışından feminist, akademisyen, yazar, gazeteci, sanatçı, yayıncı, belediye başkan yardımcısı ve insan hakları savuncularından oluşan 273 imzacı ve 14 kuruluş, 28 Haziran tarihli duruşma için Pınar Selek’le dayanışma çağrısı yaptı.

26 yılda neler yaşandı?

Patlamadan iki gün sonra gözaltına alınan Selek'e "silahlı örgüt üyeliği" suçlamasıyla dava açılmış, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Selek bu dönemde gözaltında işkenceye uğradığını ifade etmişti.

Olay yeri inceleme raporu ve Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda olayda bomba bulgusuna rastlanmadığı tespit edildi mahkeme heyetinin talep ettiği bilirkişi raporunda patlamanın bomba değil, tüp kaçağı kaynaklı olduğu bilgisi yer aldı. 12. Ağır Ceza Mahkemesi, Aralık 2000 tarihinde tahliye edilen Selek hakkında patlamanın nedeni tespit edilemediği ve "inandırıcı delil" olmadığı gerekçeleriyle 2006 yılında beraat kararı verdi.

Yargıtay kararı bir sene sonra bozmuş 2008 yılında yapılan yeniden yargılamada 12. Ağır Ceza Mahkemesi bir kez daha Selek hakkında beraat kararı verdi. Yargıtay 2009 yılında bu kararı bir kez daha bozdu. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Yargıtay Başsavcısı'nın beraat kararının bozulmasına karşı yaptığı itirazı 2010 yılında reddetti. . İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, bu itirazın ardından 9 Şubat 2011'de üçüncü kez beraat kararı verdi.

Yerel mahkeme 22 Kasım 2012 yılında beraat kararını bozdu. Dava 2013 yılında yeniden görüldü. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, Pınar Selek'e "devletin hakimiyeti altındaki toprakların bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya matuf eylemde bulunmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi ve Selek hakkında yakalama kararı çıkardı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, hapis cezasının onanmasını talep etti ama Yargıtay 9. Ceza Dairesi dosyayı usul yönünden bozarak yerel mahkemeye gönderdi.

15. Ağır Ceza mahkemesi dosyayı devralarak Selek hakkındaki yakalama kararını "kesin ve inandırıcı delil elde olmadığı" gerekçesiyle kaldırdı. Selek dördüncü kez beraat etti.

Haziran 2022'de bir kez daha bozulan beraat kararının ardından Selek'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yeniden yargılanmasına karar verildi. Mahkeme Selek'in tutuklanmasına ve kırmızı bültenle arama kararı çıkarılmasına karar verdi.

Selek: Bu haksızlığa karşı sonuna kadar mücadele edeceğim

Çeyrek asırdır süren yargılanmayla ilgili dava öncesinde açıklama yapan Pınar Selek, "Bu karar sadece yanlış ve akıl dışı değil, insanlık dışıdır. Bu kararın hukukla hiçbir ilgisi yoktur. Bu haksızlığa karşı sonuna kadar mücadele edeceğim, edeceğiz" ifadelerini kullandı.

DW / EÇ, HT

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