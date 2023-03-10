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Fotoğraf: DHA
SuçTürkiye

Pınar Gültekin'i öldüren Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet

1 saat önce

İzmir'deki davada İstinaf Mahkemesi, Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'ya haksız tahrik hükümleri uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Avcı'nın kardeşi de 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi Pınar Gültekin davasına ilişkin istinaf incelemesini bugün tamamladı. Afyonkarahisar 2 No'lu T Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan sanık Cemal Metin Avcı ve tutuksuz yargılanan aile üyeleri ile diğer sanıklar, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı.

"Pişmanım"

Cemal Metin Avcı savunmasında, cinayeti tek başına işlediğini savunarak "Tasarlayarak ya da canavarca hisle ya da eziyet çektirerek suç işlemedim. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı, pişmanım. İşimi ve eşimi kaybettim, olan bana oldu. Adaletli bir karar çıkacağına inanıyorum" dedi.

İstinaf mahkemesi, Cemal Metin Avcı'ya 20 Haziran 2022 tarihinde haksız tahrik indirimi yapılarak verilen 23 yıl hapis cezası kararını bozdu. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi, Avcı'ya "Canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme" suçundan haksız tahrik hükümleri uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ayrıca Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da "suç delilerini gizleme, değiştirme ve yok etme" suçlarından 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, dava sonrası sosyal medya hesabından "Geç de olsa adalet tecelli etti. Haksız tahrik indirimi kaldırıldı. Müvekkillerin kızını diri diri yakan bu cani Ağırlaştırılmış Müebbet hapis cezası aldı. Adaleti kendiniz için isterseniz bu bir taleptir, adaleti başkası için isterseniz bu bir irade ve tavırdır. Biz adaleti bu ülkenin bütün katledilen kadınları için istiyoruz" mesajını paylaştı.

Pınar Gültekin'in ailesi de dava sürecinde kamuoyunu bilgilendirmek için "Pınar Gültekin Davası" adıyla açtıkları sosyal medya hesabından kızlarının fotoğrafını paylaşarak "Sonunda başardık. Rahat uyu" diye yazdı.

Davanın geçmişi

Muğla’da 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020 günü kaybolmuş, 21 Temmuz 2020 tarihinde de ormanlık alanda cansız bedeni bulunmuştu. Cinayetin ardından Pınar Gültekin'in eski sevgilisi Cemal Metin Avcı yakalanarak tutuklandı.  20 Haziran 2022'de Muğla 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi Cemal Metin Avcı'ya, önce ağırlaştırılmış müebbet hapis verip ardından haksız tahrik indirimi uygulamış ve cezayı 23 yıl hapse düşürmüştü. Avcı'nın tutuksuz yargılanan kardeşi Mertcan Avcı ise beraat etmişti. Gültekin ailesinin itirazı üzerine dava İstinaf Mahkemesi'ne taşınmıştı.

ANKA/BÖ,TY

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