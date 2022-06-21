Pınar Gültekin davasında karar istinafa gidiyor

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i "canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme" suçundan hüküm giyen Cemal Metin Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet cezasının "haksız tahrik" indirimiyle 23 yıla indirilmesine tepkiler yağarken Aile Bakanlığı kararı istinafa taşıyacağını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Muğla'da Pınar Gültekin’i canavarca katleden sanık hakkında verilen cezaya 'ağır tahrik' sebebiyle indirim uygulanmasını kabul etmemiz mümkün değildir. En başından itibaren müdahil olup yakından takip etmekte olduğumuz davada, tasarlayarak ve kasten Pınar Gültekin'i genç yaşında hayattan ve sevdiklerinden koparan bu kişinin, indirim olmaksızın en ağır cezayı alması için kararı bakanlık olarak istinafa götüreceğiz. Kamu vicdanını ve adalete olan güveni zedeleyici bu karara itiraz etmek, hepimiz için bir vatandaşlık hakkıdır" dedi.

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir de daha önce yaptığı açıklamada gerek aile gerekse Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının karara istinaf mahkemesi nezdinde itiraz ettiğini duyurmuştu.

Epözdemir, mahkemenin tarafsız olmadığı şeklindeki kanaatlerini duruşmalar sırasında vurguladıklarını ve tutanaklara geçirdiklerini, reddi hakim taleplerinin üç kez reddedildiğini, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) verdikleri şikayet dilekçesiyle ilgili hiçbir tasarrufta bulunulmadığını belirterek "Hukuk devletinin gereği olarak hak arama özgürlüğümüzü sonuna kadar kullanacağız, hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsiz olan bu kararın kanun yolu aşamalarında düzeleceği ve adaletin tecelli edeceğini umut ediyoruz" dedi.

Savcılık tüm sanıklara ceza istemişti

Cemal Metin Avcı, eski sevgilisi olan 27 yaşındaki Gültekin'i bağ evinde boğarak öldürdüğünü, cesedini varile koyup yaktığını ve üzerine beton döktüğünü itiraf etmişti. Olayla ilgili olarak Adli Tıp tarafından hazırlanan raporda ise Pınar Gültekin'in diri diri yakıldığı tespit edilmişti.

Savcılık, tutuklu bulunan sanığın "canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme", tutuksuz yargılanan kardeşi M. Avcı'nın ise "canavarca hisle ve eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirak etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etmişti. Anne A. Avcı, baba S. Avcı, sanık Cemal Metin Avcı'nın eski eşi E. K ve iş ortağı Ş.G.O. hakkında da "suç delillerini gizleme, yok etme ve değiştirme” suçlamasıyla 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Davayı gören Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinin Cemal Metin Avcı'ya ceza indirimi uygulamasının yanı sıra diğer sanıkları beraat ettirmesi de eleştirilere yol açmıştı.

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