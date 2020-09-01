Oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti

Televizyon ekranlarında yayınlanacak olan "Maria ile Mustafa" adlı dizinin çekimleri için Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan ünlü oyuncu Haldun Boysan'ın dün akşam kaldığı otelde rahatsızlandığı bildirildi. Bir süre sonra Boysan'dan haber alamayan set çalışanlarının otel odasına girdikleri ve sanatçıyı hareketsiz halde buldukları açıklandı. Otele gelen sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiği belirlenen Boysan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

6 Temmuz 1958 tarihinde Ankara'da doğan Boysan, TED Ankara Koleji ve Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunuydu.

Boysan, Ankara Sanat Tiyatrosu ve İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda görev yaptı. İngilizce-Türkçe dublaj yapan sanatçı, 1999 yılında 11. Ankara Film Festivalinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü "Gemide" adlı filmdeki performansıyla kazanmıştı.

Boysan'ın ölümü sonrası sanatçı dostlarından taziye mesajları geldi. Oyuncu Zafer Algöz, "Değerli oyuncu kardeşimiz Haldun Boysan’ı kaybettık dostlar...Başımız sağ olsun" mesajını paylaştı.

Tiyatro oyuncusu Orhan Aydın da üzüntüsünü sosyal medyadan dile getirdi.

Oyuncu Volkan Severcan da "İçim acıyor" diyerek Twitter'dan üzüntüsünü paylaştı.

Beşiktaş Spor Kulübü de kongre üyesi olan Boysan için sosyal medyadan bir mesaj yayınladı.

DHA,DW/HS,JD

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