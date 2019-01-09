Oyuncu Deniz Çakır ifade verdi

Oyuncu Deniz Çakır, hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Murat Çağlak'a ifade verdi. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Çakır ifadesinde olay günü 19.00 sularında bir doğum günü kutlaması için arkadaşlarıyla beraber bir kafeye gittiklerini söyledi. Bir süre sonra iki kadının kafede yan masalarına oturduğunu söyleyen Çakır, "Bu kadınların bakışı ve hareketleri beni yargılar ve taciz eder şekildeydi. Ben yaptığım iş gereği insanların bana bakmasına alışkın olmama rağmen bu iki kadının davranışları sıradışı olduğu için rahatsız olmuştum. Sonra bu iki kadının arkadaşları da gelince bizden rahatsız olduklarını hissettirip arka masaya geçmeleri ve bana aynı şekilde bakmaları üzerine ben de 'Ne oluyor' der gibi onlara baktım. Bu şekilde böyle bir gerginlik oldu. Ancak sonrasında olayı önemsemeyip, masamıza döndük" dedi.

Kutlama sırasında fotoğraf çektiklerini de söyleyen Çakır, bu sırada yan masadaki kadın grubunun, "Bizi mi çekiyorsunuz?" diye tepki gösterdiğini anlattı. Çakır, "Onları çekmediğimizi söyledik, hatta arkadaşım telefonu götürerek kendilerine gösterdi" diye konuştu. Buna rağmen kadınların fotoğraflarının çekildiği yönündeki ısrarlarlarını sürdürdüğünü söyleyen Çakır, ifadesine şöyle devam etti:

"Kadınların ısrarla fotoğraflarını aldığımızı söylemeleri nedeniyle telefonu hızlıca masaya koyduğumda camı kırıldı. Sonrasında konu kapandı. Yarım saat sakin oturduktan sonra ayrıldım. Ayrılırken herhangi bir tartışma ya da olay çıkmadı. Kesinlikle anlattıklarım dışında kafeye girerken bu kadınlara bakarak alay eder tarzda euzü besmele çekip jest ve mimik hareketi yapmadım. Zaten bu kadınlar benden sonra kafeye geldiler. Yine bu kadınlara bağırarak 'Ben Atatürkçü'yüm, burası Atatürk Türkiye'si Arabistan değil. Siz Arabistan'a, İran'a gideceksiniz' şeklinde herhangi bir cümle de kullanmadım. Tüm hayatım boyunca ayrımcılık yapılmasına karşı durmuş bayanlar ile ilgili sosyal destek projelerinde yer almış bir insanım. Böyle bir konudan dolayı ifade vermek zorunda bırakıldığım için çok üzgünüm."

Oyuncu Deniz Çakır'ın gittiği bir mekanda başörtülü kadınları sözle taciz ettiğine ilişkin hükümete yakın gazetelerde çıkan haberler sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan parti grup toplantısında bu konuya değinmişti. Erdoğan, Çakır’a yönelik olarak, "Bu ülkenin başörtülü hanımlarına 'Suudi Arabistan'a gidin' demek, faşistliğin dik alasıdır. Bu CHP zihniyetidir" diye konuşmuştu.

DW / HT,DÇÜ

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