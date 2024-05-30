Oyuncu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti

Oyuncu Ahmet Uğurlu'nun hayatını kaybettiği açıklandı. Başta "Tabutta Rövaşata" filmindeki performansı olmak üzere çok sayıda yapımda sergilediği olağanüstü karakterlerle akıllara kazınan oyuncu 71 yaşındaydı.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Ahmet Uğurlu 71 yaşında hayatını kaybetti. Uğurlu'nun hayatını kaybettiği ilk duyuran meslektaşı Cem Yılmaz oldu. Cem Yılmaz, X platformundan yaptığı paylaşımında, "Çocukluk arkadaşlarım Taner kardeşimin ve Tuna abimin dayısı, Mustafa abimizin abisi, değerli büyüğümüz Ahmet Uğurlu abimizin mekanı cennet olsun. Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim…Gençlik kahramanımızdı, mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

Sanatçı Zafer Algöz de yine X hesabından yaptığı açıklamada "Büyük sanatçı, değerli ağabeyimiz Ahmet Uğurlu'yu kaybettik. Çocukluğumuzun ve gençliğimizin, Çobanbey mahallemizin ilk aktörü... Hepimizin ilham kaynağı… Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun... Çok büyük kayıp" diye yazdı.

Eleştirmen ve yazar Yekta Kopan da X'te "Ahmet Uğurlu'nun vefatı haberini üzülerek okudum az önce. Özel bir oyuncuya daha veda ettik!" ifadelerini kullandı.

Ahmet Uğurlu kimdir?

Başarılı karakter oyuncusu Ahmet Uğurlu 1952 yılında Konya'da dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Uğurlu, tiyatro oyuncusu olarak çalışırken sinemaya 1982'de Atıf Yılmaz'ın "Mine" filmi ile adımını attı.

1996'da Derviş Zaim'in yönetmenliğini yaptığı ve çok küçük bir bütçeyle çekilen, İstanbul'da yaşayan yoksul ve gariban Mahzun karakterini canlandırdığı "Tabutta Rövaşata" filmindeki performansı ile akıllara kazındı. Bu filmde gösterdiği olağanüstü başarı ile 33. Altın Portakal Film Festivali, 9. Ankara Uluslararası Film Festivali, 1997 Selanik Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ile aynı yıl Türk Eleştirmenleri Birliği En İyi Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü.

Çok sayıda yapımda boy gösteren sanatçı son olarak "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" adlı dizide Emekli Başkomiser Aziz karakterini canlandırdı.

Ahmet Uğurlu'nun cenazesinin yarın öğlen namazında Şakirin Camii'nden kalkacağı öğrenildi.

DW/ ETO,JD

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?