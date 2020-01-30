 Oxfam′dan AB′ye kalkınma yardımı eleştirisi | DÜNYA | DW | 30.01.2020

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DÜNYA

Oxfam'dan AB'ye kalkınma yardımı eleştirisi

Yardım kuruluşu Oxfam Brüksel'i kalkınma yardımlarını sığınmacıların Avrupa'ya gelmesini engellemek için siyasi saikle kullanmakla eleştirdi.

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İngiliz yardım kuruluşu Oxfam tarafından yapılan açıklamada Avrupa Birliği (AB) Afrika için kalkınma fonlarını genellikle bu ülkelerin kıtaya sığınmacı akınını frenlemelerine bağlamasını eleştirdi. Oxfam toplanan bu fonlardan asıl faydalanacak kişilerin AB'nin bu yaklaşımı nedeniyle zarar görebildiğini belirtti.

Oxfam'a göre Kasım 2015 ve Mayıs 2019 arasında toplanan yaklaşık 4 milyar euro kamu gözetimi dışında kullanıldı. Oxfam'a göre bu fonlar etki ve ihtiyaç göz önünde bulundurulmadan siyasi saiklerle harcandı.

AB Afrika Acil Emanet Fonu'nun raporunu da ele alan Oxfam, bu fonun göç politikası aracı olarak kullanıldığını ve bu fondan en fazla faydalanan ülkelerin başında gelen Libya'nın sığınmacılara kötü mualemede bulunduğunun bilindiğini belirtiyor.

Raporu hazırlayan araştırmacılardan Oxfam yetkilisi Raphael Shilhav fonların dağıtımında şeffaflık olmamasının büyük sorun yarattığını kaydetti.

Shilhav "Parayı başlangıcından sonuna kadar takip eden kimse yok" diyerek birçok ülke ve yardım kuruluşunun dahil olduğu süreçte yardım paralarını takip etmenin zorluğuna işaret ediyor.

Libya son iki yılda sığınmacıların tutulduğu toplu gözaltı merkezlerindeki kötü muamele nedeniyle eleştiriliyor.

 AFP / SSB, TY

© Deutsche Welle Türkçe   

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