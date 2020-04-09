 Oxfam: Yarım milyar insan daha yoksullukla karşı karşıya kalabilir | DÜNYA | DW | 09.04.2020

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DÜNYA

Oxfam: Yarım milyar insan daha yoksullukla karşı karşıya kalabilir

Oxfam’ın raporuna göre acil önlem alınmaması halinde dünyada yarım milyarı aşkın insan daha yoksullukla karşı karşıya kalacak. Örgüt, yoksul ülkeler için 2,5 trilyon dolarlık yardım çağrısında bulundu.

Salgının yayıldığı ülkeler arasında Güney Afrika da bulunuyor

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Londra merkezli uluslararası insani yardım örgütü Oxfam, acil önlem alınmazsa dünyada yarım milyar insanın pandemi nedeniyle yoksulluğa sürüklenebileceği uyarısında bulundu. Örgütün "Yoksulluk yerine onur" adlı raporu, pandemi nedeniyle ekonomilerin felç olduğu bu dönemin, 2018 verilerine oranla dünyadaki yoksullukta yüzde 6-8'lik artışı beraberinde getirebileceğine işaret ediyor. 

King’s College London ve Avustralya Ulusal Üniversitesi'nin Oxfam için hazırladığı raporda bu durumun yoksullukla mücadelede 10 yıllık bir gerilemeye neden olabileceği, bu gerilemenin Sahra Altı Afrika, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da 30 yıla kadar çıkabileceği belirtildi.

Virüsün neden olduğu resesyon sonucu gelirlerde görülecek yüzde 20'lik bir düşüş, rapora göre dünyada 548 milyon kişinin daha günlük kazancının 5.50 doların altına inmesi anlamına geliyor. Bu miktar, Dünya Bankası’nın orta üstü gelirli ülkeler için belirlediği uluslararası yoksulluk sınırı.

"Sadece şirketleri kurtarmayın" uyarısı

Oxfam Almanya Yönetim Kurulu Başkanı Marion Lieser, "G20, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) bir an önce bir kurtarma paketi için çalışmalara başlamazsa pandeminin toplumsal ve ekonomik sonuçlarının özellikle yoksul ülkelerde korkunç boyutlara varabileceğini" söyledi. 2008 krizinden ders çıkartılması gerektiğini sözlerine ekleyen Lieser, "Yalnızca şirketlerin kurtarılması değil, halkların da geniş ölçüde desteklenmesi" gerektiğine dikkat çekti.

Oxfam, yoksul ülkeler için bu bağlamda 2,5 trilyon dolarlık bir yardıma gereksinim olduğunu belirtti. Dünya liderlerine "herkes için acil yardım paketi" çağrısı yapan örgüt, bu çerçevede nakit para yardımlarının yanı sıra, kırılgan küçük işletmelerin desteklenmesini ve yoksul ülkelerin 2020'deki borç ödemelerinin toplam 1 trilyon dolarının derhal iptal edilmesini talep etti. Örgüt, örneğin Gana’nın 2020’deki dış borçlarının iptal edilmesi halinde, hükümetin ülkedeki 16 milyon çocuk, engelli ve yaşlıya altı ay boyunca ayda 20 dolarlık nakdi yardım yapabileceğine dikkat çekti.

AFP, dpa / SÖ, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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