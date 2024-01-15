Oxfam: Süper zenginler kriz döneminde servetini katladı

Dünya genelinde insanlar pandemi ve savaşlar sebebiyle son üç yılda zor bir dönemden geçiyor. Ancak Oxfam'ın raporuna göre dolar milyarderleri bu süreçte servetlerini ikiye katlamış durumda.

Dünya genelinde son yıllarda yaşanan kriz ve savaşlar yoksullarla zenginler arasındaki makasın daha da açılmasına neden oldu. Londra merkezli yardım kuruluşu Oxfam'ın, Davos Dünya Ekonomik Forumu'nun açılışından önce yayınladığı rapora göre, dünyanın, hepsi de erkek olan en zengin beş insanı, 2020 yılından bu yana servetlerini ikiye katlamış durumda. Rapor, aynı dönemde, yaklaşık 5 milyar kişiye denk gelen dünya nüfusunun yüzde 60'lık yoksul kesiminin daha da fakirleştiğini ortaya koyuyor.

Pazartesi günü açıklanan Oxfam raporunda yayınlanan veriler farklı kaynaklardan toplanan bilgilerle destekleniyor. Örneğin dünyanın en zengin milyarderleri ile ilgili rakamlar için Forbes dergisi ile Bank Credit Suisse'in tahminlerinden yararlanılmış.

İlk dolar trilyonerini mi göreceğiz?

Yayınladığı raporda geleceğe dair değerlendirmelerde de bulunan Oxfam, güncel ekonomik büyümeyi baz alarak, önümüzdeki 10 yıl içinde, dünya tarihinde ilk kez bir dolar trilyonerinin ortaya çıkabileceğini belirtiyor. Cümlenin devamında ise küresel yoksulluğun 230 yıl sonra bile tamamen aşılamayacağı tahmininde bulunuluyor.

Bernie Sanders Fotoğraf: picture-alliance/AP/P. Sancya

Oxfam raporunun önsözünü yazan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Senatosu'nun üyesi ve eski ABD başkan adayı Bernie Sanders, "Milyarderler zenginleşiyor, işçi sınıfı mücadele etmek zorunda, yoksullar ise çaresizlik içinde yaşıyor. Küresel ekonominin hüzünlü durumu bu" ifadelerini kullandı. Sanders ayrıca, tarihte hiçbir zaman gelir ve servet arasında bu denli büyük bir eşitsizlik yaşanmadığını, ayrıca aç gözlülük, kibir ve sorumsuzluğun da böylesi bir örneğinin hiç görülmediğini dile getirdi.

Milyarderlerin serveti enflasyondan hızlı artıyor

Oxfam'ın yayınladığı veriler, dünyanın en zengin beş kişisine ait servetin, 2020 yılından bu yana her saat 14 milyon dolar arttığını ve toplam servetlerinin 405 milyar dolardan, 869 milyar dolara yükseldiğini ortaya koyuyor. Bütün dolar milyarderlerinin toplam serveti ise küresel enflasyon oranından üç kat daha hızlı büyümüş durumda.

Diğer tarafta ise raporda, dünya genelinde en yoksul kesimi oluşturan 4,77 milyar insanın, bir başka deyişle dünya nüfusunun yüzde 60'ının servet kaybının, 2020'den bu yana 20 milyar dolara ulaştığı vurgulanıyor. 791 milyon işçinin maaşlarının enflasyon oranında artmadığı ve her bir işçinin son iki yılda ortalama bir maaş kaybı olduğu da raporun aktardığı çarpıcı verilerden biri.

Oxfam Almanya'nın Yönetim Kurulu Başkanı Serap Altınışık, yaşanan bu ekonomik adaletsizlik sebebiyle toplumun giderek artan bir baskı ile karşı karşıya olduğunu dile getirerek, "Bir yanda milyarlarca insan pandeminin artçı dalgaları, enflasyon ve savaşa katlanmak zorunda kalırken, diğer yanda milyarderlerin servetlerinde patlama yaşanıyor" diyor. Bu eşitsizliğin, cinsiyete özgü ve ırkçı ayrımcılığı, daha da mağdur olan kadınlar ve beyaz olmayan insanlar gibi marjinalize edilen gruplara karşı körüklediğini belirten Altınışık, "Demokrasinin altı oyuluyor ve bu durum iklim krizinin bir felakete doğru gitmesinde büyük rol oynuyor" ifadelerini kullanıyor.

Hindistan'ın kalküta kentinde yoksulların yaşadığı bir bölge Fotoğraf: Andrea Zangrilli/Travel Wild/stock.adobe.com

Oxfam: Varlık vergisi Almanya'ya milyarlar kazandırabilir

Oxfam'a göre gelir dağılımındaki adaletsizliğin azaltılması için küresel çapta varlık vergisi uygulamasına geçilmeli. Buradan elde edilecek kaynağın, iklim koruma, eğitimin yaygınlaştırılması, sağlık hizmetleri ve sosyal güvence alanlarında kullanılabileceğini belirten Oxfam, bunun hem Almanya, hem de dünyanın geri kalan her yerinde yapılması gerektiğini ifade ediyor.

Almanya'da da en zengin beş kişinin servetinin, 2020'den bu yana geçen sürede yüzde 73,85 oranında artarak, 89 milyar dolardan 155 milyar dolara yükseldiği belirtilen raporu hazırlayan Oxfam, olası bir varlık vergisi için de şu öneride bulunuyor: 5 milyon dolar ve üstü servetlere yüzde 2, 50 milyon dolar ve üstü servetlere yüzde 3, 1 milyar dolar ve üstü servet birikimine de yüzde 5 vergilendirme. Oxfam, bu modelin uygulanması halinde, nüfusun sadece yüzde 0,24'üne denk gelen, yaklaşık 200 bin kişinin daha fazla vergi ödemesi ile Almanya'da yılda 93,6 milyar dolar büyüklüğünde kaynak yaratılabileceğini tahmin ediyor.

Dünya genelinde ise bu vergi modelinin hayata geçirilmesi halinde yaratılacak kaynak, Oxfam'ın verilerine göre yılda 2,5 trilyon doları bulabilir.

dpa / ET,JD

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